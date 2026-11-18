Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates, ο έρωτας δεν γνωρίζει σύνορα και, κυρίως, δεν παίζει πάντα με τους κανόνες του παιχνιδιού! Άλλοτε χρειάζεται τύχη, άλλοτε σωστή πάσα και άλλοτε… μια γιαγιά που ξέρει καλύτερα! Τρεις ιστορίες, τρία διαφορετικά ραντεβού και μία κοινή αναζήτηση: το άλλο μισό!



Η Έλενα από τη Θεσσαλονίκη είναι αθλητικογράφος και η μεγάλη της αγάπη είναι η μπάλα! Αναζητώντας το κατάλληλο αγόρι για να μοιραστεί το πάθος της για το ποδόσφαιρο, ακολούθησε τη συμβουλή της αγαπημένης της γιαγιάς, η οποία την προέτρεψε να δηλώσει συμμετοχή στο First Dates. Και όπως φαίνεται, κάτι ξέρει η γιαγιά! Όσο σπάνιος είναι ο έρωτας, άλλο τόσο σπάνιοι είναι οι Θεσσαλονικείς ποδοσφαιριστές! Κι όμως, ο Γιώργος βρίσκεται κοντά στην Έλενα, τόσο γεωγραφικά όσο και ως προς τα ενδιαφέροντά τους, αφού έπαιζε ποδόσφαιρο για χρόνια. Θα καταφέρουν να βρουν κοινό ρυθμό ή το μεταξύ τους ματς θα έχει απρόβλεπτη εξέλιξη;



Ο Μάνθος είναι απλός άνθρωπος και δεν ζητάει πολλά. Το μόνο που θέλει είναι μια γυναίκα που να αγαπά τα πανηγύρια όσο κι εκείνος! Μάλιστα είναι τόσο αποφασισμένος να βρει τη σύντροφο των ονείρων του, που έχει υποσχεθεί μέχρι και… δαχτυλίδι! Η Χριστίνα, από την άλλη, ονειρεύεται έναν αγρότη που θα την πάρει μαζί του στην επαρχία για να μοιραστούν μια ήρεμη καθημερινότητα. Άραγε, θα συναντηθούν οι επιθυμίες τους και θα ζήσουν μαζί το παραμύθι που τόσο επιθυμούν;



Η γλυκιά Νίκη, μετά από πολλά χρόνια μοναξιάς και έχοντας βάλει για καιρό την καριέρα πάνω από τον έρωτα, έρχεται στο First Dates για να βρει έναν άνθρωπο γλυκό, με καλή καρδιά, που θα γίνει συνοδοιπόρος της. Ο Θεόφιλος μοιάζει να έρχεται στη ζωή της την κατάλληλη στιγμή, αφού είναι ρομαντικός και λέει γλυκόλογα που τόσο έχουν λείψει από τη Νίκη. Ένα ραντεβού που ξεκινά με ένα φιλί στο χέρι μπορεί να κρύβει πολλές εκπλήξεις. Πού θα οδηγήσει, άραγε, αυτή η πρώτη ρομαντική κίνηση;



Κάθε μεγάλη ιστορία αγάπης ξεκινά από διαφορετική αφετηρία για τον καθένα! Άλλοι ψάχνουν το γκολ, άλλοι το δαχτυλίδι κι άλλοι ένα φιλί που θα τους αλλάξει τη ζωή. Το μόνο σίγουρο; Στο First Dates όλα μπορούν να συμβούν και ο έρωτας έχει πάντα τον τελευταίο λόγο!



Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.



Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ.

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα

του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.



Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!



Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!



Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο «γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».



First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr



Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός

Οργάνωση Παραγωγής: Μαρία Μερτζάνη

Project Manager: Μάνος Βουράκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Αρχισυνταξία: Έλλη Παπαμαργαρή

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions



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