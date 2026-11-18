Ύστερα από δύο ημέρες απουσίας από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε σήμερα (18/11) στο πόστο της.
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η μοναχική έναρξη και η αναφορά στην Ανθή Βούλγαρη
Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια καλημέρισε τους τηλεθεατές με χαρούμενη διάθεση, ενώ δεν έλειψαν τα πειράγματα από τον συμπαρουσιαστή της, ο οποίος φρόντισε να την καλωσορίσει με χιούμορ.
«Σιγά μωρέ, δύο μέρες έλειψα», είπε η Ανθή Βούλγαρη, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να απαντά: «Δύο μέρες λέει έλειψα. Αιώνας, αιώνας».
«Αχ, γλυκέ μου Ιορδάνη», του είπε εκείνη πλησιάζοντάς τον, με τον παρουσιαστή να αστειεύεται: «Μην έρχεσαι κοντά. Μακριά».
Λίγα λεπτά αργότερα, η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να μείνει στο σπίτι προκειμένου να φροντίσει τον γιο της, ο οποίος ταλαιπωρούνταν από κοξάκι (Coxsackie), μια ιογενή λοίμωξη που προσβάλλει συχνά τα μικρά παιδιά.
«Καλημέρα σε όλες τις μανούλες - κυρίως στις μανούλες, γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, οι μαμάδες τα περνάνε. Έχει πάρα πολλές ιώσεις. Εμείς περάσαμε κοξάκι. Αυτό το κοξάκι έχει γίνει... η νέα ανεμοβλογιά, τέλος πάντων. Έχει πολύ πόνο στα παιδάκια», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.