Χωρίς την Ανθή Βούλγαρη πραγματοποιήθηκε και σήμερα η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να καλημερίζει μόνος του τους τηλεθεατές από το πλατό του σταθμού.
Ανθή Βούλγαρη: Απουσιάζει από την εκπομπή της - Όσα είπε ο Χασαπόπουλος
Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δεν έδωσε το «παρών» ούτε σήμερα στο πλευρό του έμπειρου δημοσιογράφου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έσπευσε να ενημερώσει το κοινό για την απρόσμενη απουσία της.
Ο οικοδεσπότης της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής αναφέρθηκε στην κενή καρέκλα στο στούντιο, κάνοντας μια πιο χιουμοριστική αλλά και «προστατευτική» για τη συνεργάτιδά του δήλωση:
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«Όπως βλέπετε σήμερα είμαι και πάλι μόνος μου… Με άφησε μόνον μου πάλι η Ανθή Βούλγαρη», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την έναρξη της εκπομπής, επέλεξε ωστόσο να μην αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες ή να δώσει βαθύτερες εξηγήσεις για τον λόγο που την κράτησε μακριά από τα καθήκοντά της για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.
Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη μέρα της απουσίας της, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είχε κάνει λόγο για ένα έκτακτο προσωπικό απρόοπτο που προέκυψε ξαφνικά, εκφράζοντας δημόσια την ελπίδα του να είναι όλα καλά και να επιστρέψει σύντομα στη θέση της.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.