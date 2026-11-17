Χωρίς την Ανθή Βούλγαρη πραγματοποιήθηκε και σήμερα η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να καλημερίζει μόνος του τους τηλεθεατές από το πλατό του σταθμού.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δεν έδωσε το «παρών» ούτε σήμερα στο πλευρό του έμπειρου δημοσιογράφου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έσπευσε να ενημερώσει το κοινό για την απρόσμενη απουσία της.

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής για δεύτερη μέρα η Ανθή Βούλγαρη

Ο οικοδεσπότης της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής αναφέρθηκε στην κενή καρέκλα στο στούντιο, κάνοντας μια πιο χιουμοριστική αλλά και «προστατευτική» για τη συνεργάτιδά του δήλωση:

«Όπως βλέπετε σήμερα είμαι και πάλι μόνος μου… Με άφησε μόνον μου πάλι η Ανθή Βούλγαρη», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την έναρξη της εκπομπής, επέλεξε ωστόσο να μην αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες ή να δώσει βαθύτερες εξηγήσεις για τον λόγο που την κράτησε μακριά από τα καθήκοντά της για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη μέρα της απουσίας της, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είχε κάνει λόγο για ένα έκτακτο προσωπικό απρόοπτο που προέκυψε ξαφνικά, εκφράζοντας δημόσια την ελπίδα του να είναι όλα καλά και να επιστρέψει σύντομα στη θέση της.