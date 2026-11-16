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Cash or Trash: Ο Αντώνης έφερε ένα ιδιαίτερο αντικείμενο
Ένα αντικείμενο για τις κρύες μέρες του χειμώνα
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Με μια ματιά -
by STAR AI
- Ο Αντώνης παρουσίασε ένα μοναδικό αντικείμενο στην εκπομπή 'Cash or Trash'.
- Το αντικείμενο έχει ιστορική αξία και προέρχεται από την εποχή του 19ου αιώνα.
- Οι ειδικοί εκτίμησαν την αξία του αντικειμένου και συζήτησαν την προέλευσή του.
- Η εκπομπή εξετάζει την πιθανότητα πώλησης ή διατήρησης του αντικειμένου.
- Η αντίδραση του κοινού ήταν θετική, με ενδιαφέρον για την ιστορία του.
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