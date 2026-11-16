Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην κοινωνία του Μεσολογγίου η είδηση του θανάτου μιας 79χρονης γυναίκας, η οποία υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι έπειτα από πτώση σε θέατρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14/11, στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Η ηλικιωμένη είχε επισκεφθεί τον χώρο προκειμένου να απολαύσει τη θεατρική εκδήλωση, ωστόσο η βραδιά εξελίχθηκε σε τραγωδία πριν ακόμη ξεκινήσει η παράσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 79χρονη έχασε την ισορροπία της και έπεσε, χτυπώντας στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε εξαρχής ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς, όπως ανέφεραν άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο, μετά την πτώση έχασε τις αισθήσεις της και δεν κατάφερε να τις ανακτήσει.

Η κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας ήταν άμεση. Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι βρίσκονταν στον χώρο, έσπευσαν κοντά της και της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Αρχικά, η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Ωστόσο, εξαιτίας της βαρύτητας των τραυμάτων της και της σοβαρής κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης που είχε υποστεί, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 79χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Άφησε την τελευταία της πνοή το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, δύο ημέρες μετά το ατύχημα που αποδείχθηκε μοιραίο.

Η 79χρονη ήταν συνταξιούχος δικαστική υπάλληλος και είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου. Παράλληλα, είχε αναπτύξει σημαντική κοινωνική και εθελοντική δράση, προσφέροντας τη βοήθειά της σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε εθελοντικά στα συσσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, συμβάλλοντας έμπρακτα στην υποστήριξη ευάλωτων συμπολιτών της.



