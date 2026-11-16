Κατερίνα Λιόλιου: Χρυσό το «2100» σε μόλις 9 ημέρες

Η έκπληξη με την κυκλοφορία του album σε κασέτα!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Λιόλιου κυκλοφόρησε το νέο της album «2100», που έγινε χρυσό σε ψηφιακές πωλήσεις σε 9 ημέρες.
  • Το album διατίθεται σε κασέτα και CD, με την κασέτα να είναι σπάνια ελληνική δισκογραφική κυκλοφορία.
  • Το «2100» κατέχει το no1 στο Top 200 Album Chart του Apple Music και 8 τραγούδια του βρίσκονται στο Top 20 του YouTube.
  • Το album συγκέντρωσε πάνω από 59 εκατομμύρια streaming points και έχει έντονη παρουσία στα social media.
  • Η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τις εμφανίσεις της με τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον».

Η Κατερίνα Λιόλιου, η πρωταγωνίστρια των διαδοχικών μεγάλων επιτυχιών, κυκλοφορεί το νέο της album «2100» σε κασέτα και CD, λίγο αφότου διατέθηκε στις streaming υπηρεσίες κι έγινε χρυσό σε ψηφιακές πωλήσεις μέσα σε μόλις 9 ημέρες.

Το «2100», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, είναι πλέον διαθέσιμο σε φυσική μορφή σε όλα καταστήματα και στο eshop της Panik, με την κασέτα -μάλιστα- να αποτελεί μία από τις ελάχιστες ελληνικές δισκογραφικές κυκλοφορίες που διατίθενται στο συγκεκριμένο format.
 Κατερίνα Λιόλιου: Χρυσό το «2100» σε μόλις 9 ημέρες
 
Η δυναμική του «2100» αποτυπώθηκε από την πρώτη κιόλας μέρα της ψηφιακής κυκλοφορίας, με ισχυρή παρουσία στις streaming υπηρεσίες, τα ψηφιακά charts και το YouTube.

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Μέσα σε 9 ημέρες, το album ξεπέρασε τα 59 εκατομμύρια streaming points και έγινε χρυσό, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην πολυεπιτυχημένη δισκογραφική πορεία της Κατερίνας Λιόλιου, μετά το διπλά πλατινένιο album «Το Δικό Μου DNA» και το πλατινένιο «1994». 

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Επίσης, το «2100» κατέκτησε το no1 στο Top 200 Album Chart του Apple Music, ενώ 8 τραγούδια του βρέθηκαν στο Top 20 των trending videos στο YouTube, φτάνοντας έως και το no1 της κατάταξης. Ταυτόχρονα, το αποτύπωμά του στα social media είναι έντονο, με τα τραγούδια του να συγκεντρώνουν δεκάδες χιλιάδες video creations στο TikTok και να κυριαρχούν σε posts και stories στο Instagram.

Κατερίνα Λιόλιου: Χρυσό το «2100» σε μόλις 9 ημέρες

Εκτός από τα mega hits «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη», «Λογαριασμός» και «Σου Έλειψα Ή Όχι;», κομμάτια όπως τα «Δεν Έχει Να Πάει Πουθενά», «Άντρας Εγώ», «Φαρμακείο Ανοικτό», «2100», «Αλεξίπτωτα», «Σε Κάθε Ζευγάρι» και το ντουέτο με τον Σάκη Ρουβά «Μ’ Αγαπάς Ή Σου Πέρασε;» ξεχωρίζουν στις προτιμήσεις του κοινού, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση του album.

Την ίδια στιγμή, η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τις εμφανίσεις με τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον», ένα από τα πιο hot και επιτυχημένα σχήματα της φετινής σεζόν.

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