Μια άκρως διασκεδαστική βραδιά πέρασε η Τζένη Θεωνά, η οποία βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο αγαπημένος της, Δήμος Αναστασιάδης, μαζί με την Πάολα, για να τον απολαύσει επί σκηνής και να τον στηρίξει από κοντά.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν ήταν μόνη, καθώς διασκέδασε στην ίδια παρέα με αγαπημένες της φίλες, όπως η Μαρία Καβογιάννη και η Τραϊάνα Ανανία, ποζάροντας χαμογελαστή και ευδιάθετη στον φωτογραφικό φακό.

Η Τζένη Θεωνά με τη Μαρία Καβογιάννη και τη Ορνέλα Λούτη / NDP Νίκος Ζότος

Τζένη Θεωνά - Τραϊάνα Ανανία / NDP Νίκος Ζότος

Για τη βραδινή της έξοδο, η Τζένη Θεωνά επέλεξε ένα άκρως εντυπωσιακό και glamorous outfit που μαγνήτισε τα βλέμματα. Συγκεκριμένα, συνδύασε ένα μαύρο ασύμμετρο τοπ με έναν ώμο και χρυσή μεταλλική λεπτομέρεια στο μανίκι, με ένα εκκεντρικό, μεταλλιζέ χρυσό παντελόνι σε ίσια γραμμή. Το look της απογείωσε το έντονο κόκκινο κραγιόν, ενώ είχε πιάσει τα ξανθά μαλλιά της σε ένα κομψό updo με αφέλειες να πλαισιώνουν το πρόσωπό της.

Τζένη Θεωνά: Διασκέδασε στον Δήμο Αναστασιάδη με τις φίλες της / NDP Νίκος Ζότος

Μια δεμένη οικογένεια με δύο παιδιά

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και δεμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, μετρώντας πάνω από μία δεκαετία κοινής πορείας. Η γνωριμία τους έγινε το 2014 στο πλαίσιο μιας θεατρικής συνεργασίας και ο έρωτάς τους υπήρξε κεραυνοβόλος.

Το ζευγάρι, που έχει επιλέξει να πορεύεται με σύμφωνο συμβίωσης κρατώντας χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, έχει δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια. Τον Απρίλιο του 2019 ήρθε στον κόσμο ο πρωτότοκος γιος τους, Αρίωνας, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 υποδέχτηκαν το δεύτερο αγοράκι τους, τον μικρό Απόλλωνα, ολοκληρώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την οικογενειακή τους ευτυχία.