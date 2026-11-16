Συνολικά, το food noise φαίνεται να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή σκέψη για φαγητό

Ο όρος έχει τραβήξει μεγαλύτερη προσοχή μαζί με τα GLP-1 φάρμακα, τα οποία είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την όρεξη, τις λιγούρες και το αίσθημα κορεσμού. Κάποιοι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν αναφέρουν ότι το φαγητό παύει να καταλαμβάνει τόσο μεγάλο μέρος της σκέψης τους. Όμως τι άλλο μπορεί να εξηγεί γιατί ορισμένοι βιώνουν πιο συχνά αυτό το φαινόμενο;

Μια νέα έρευνα σε 1.000 ενήλικες στις ΗΠΑ προσπάθησε να δώσει απαντήσεις, εξετάζοντας τη χρήση φαρμάκων, το φύλο και διαφορετικές διατροφικές συμπεριφορές.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν τον Μάιο του 2026 για το πόσο συχνά βίωναν food noise, ενώ οι ερευνητές συνέλεξαν επίσης στοιχεία για τη χρήση GLP-1 φαρμάκων, το φύλο και συμπεριφορές που σχετίζονται με το φαγητό και το βάρος.

Ποια συμπεριφορά συνδέθηκε πιο έντονα με το food noise

Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν η απώλεια ελέγχου στο φαγητό, δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιος δεν μπορεί να σταματήσει να τρώει ή να ελέγξει πόσο τρώει, ο περιορισμός της τροφής για αλλαγή βάρους ή σχήματος σώματος και οι πρόσφατες προσπάθειες απώλειας βάρους. Οι ερευνητές συνέκριναν αυτούς τους παράγοντες για να δουν ποιος είχε τη στενότερη σχέση με το συχνό food noise, το οποίο ορίστηκε ως εμπειρία «συχνά» ή «πάντα».

Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες ανέφεραν ότι βιώνουν food noise τουλάχιστον κάποιες φορές, ενώ σχεδόν 1 στους 5 είπε ότι αυτό συμβαίνει συχνά ή πάντα. Από όσους ανέφεραν τη συγκεκριμένη διατροφική συμπεριφορά, περισσότεροι από τους μισούς βίωναν επίσης συχνό food noise. Αυτή ήταν και η ισχυρότερη συσχέτιση που εντόπισαν οι ερευνητές, ακόμη και όταν έλαβαν υπόψη τους και άλλους παράγοντες.

Οι τρέχοντες χρήστες φαρμάκων ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν food noise σε σχέση με όσους δεν τα χρησιμοποιούσαν, ενώ οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό να το αναφέρουν από τους άνδρες. Ωστόσο, καμία από αυτές τις δύο μεταβλητές δεν είχε τόσο ισχυρή σύνδεση όσο η απώλεια ελέγχου στο φαγητό όταν οι παράγοντες εξετάστηκαν μαζί.

Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου