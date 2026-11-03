Μέλι ή ζάχαρη; Πόσες θερμίδες έχουν και ποιο είναι τελικά πιο υγιεινό;

Πώς μπορούμε να τα εντάξουμε στη διατροφή μας χωρίς υπερβολές;

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Η λευκή ζάχαρη αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από σακχαρόζη, ενώ το μέλι περιέχει κυρίως γλυκόζη και φρουκτόζη

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Το μέλι θεωρείται εδώ και αιώνες ένα από τα πιο πολύτιμα φυσικά τρόφιμα. Συχνά μάλιστα χρησιμοποιείται ως εναλλακτική της λευκής ζάχαρης, με την πεποίθηση ότι είναι πιο υγιεινό και λιγότερο παχυντικό. Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα; Και πόση είναι η διαφορά τους σε θερμίδες;

Μέλι ή ζάχαρη; Πόσες θερμίδες έχουν και ποιο είναι τελικά πιο υγιεινό;

Πόσες θερμίδες έχει το μέλι;

Μία κουταλιά της σούπας μέλι (περίπου 21 γραμμάρια) αποδίδει περίπου 64 θερμίδες, ενώ ένα κουταλάκι του γλυκού (7 γραμμάρια) περίπου 21 θερμίδες.

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Αντίστοιχα, η λευκή ζάχαρη αποδίδει περίπου 16 θερμίδες ανά κουταλάκι του γλυκού (4 γραμμάρια) και 48 θερμίδες ανά κουταλιά της σούπας (12,5 γραμμάρια).

Ανά 100 γραμμάρια, η εικόνα φαίνεται διαφορετική: το μέλι έχει περίπου 304 θερμίδες, ενώ η ζάχαρη περίπου 387. Αυτό συμβαίνει επειδή το μέλι περιέχει και νερό. Ωστόσο, στην καθημερινή χρήση, η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται, καθώς ένα κουταλάκι μέλι ζυγίζει περισσότερο από ένα κουταλάκι ζάχαρη.

Γιατί θεωρείται καλύτερη επιλογή;

Μέλι ή ζάχαρη; Πόσες θερμίδες έχουν και ποιο είναι τελικά πιο υγιεινό;

Η βασική διαφορά βρίσκεται στη σύστασή τους. Η λευκή ζάχαρη αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από σακχαρόζη, ενώ το μέλι περιέχει κυρίως γλυκόζη και φρουκτόζη. Παράλληλα, περιέχει μικρές ποσότητες μετάλλων, ενζύμων και πολυφαινολών, ενώ διαθέτει αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες.

Ορισμένες επιστημονικές μελέτες έχουν συσχετίσει την κατανάλωση μελιού, ιδιαίτερα όταν αντικαθιστά άλλα γλυκαντικά, με ευνοϊκές επιδράσεις σε ορισμένους μεταβολικούς και καρδιαγγειακούς δείκτες. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν δικαιολογούν την αντιμετώπισή του ως θεραπευτικού τροφίμου.

Μπορούμε να τρώμε μέλι χωρίς περιορισμό;

Μέλι ή ζάχαρη; Πόσες θερμίδες έχουν και ποιο είναι τελικά πιο υγιεινό;

Η φυσική του προέλευση δεν σημαίνει ότι είναι ελεύθερο θερμίδων ή σακχάρων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα σάκχαρα που περιέχονται φυσικά στο μέλι κατατάσσονται στα ελεύθερα σάκχαρα, των οποίων η ημερήσια πρόσληψη πρέπει να περιορίζεται.

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Επιπλέον, το μέλι δεν αποτελεί αυτόματα ασφαλέστερη επιλογή για άτομα με διαβήτη, καθώς μπορεί να αυξήσει τη γλυκόζη του αίματος.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το μέλι χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την ανακούφιση του βήχα και υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη χρήση σε παιδιά άνω του ενός έτους. Δεν πρέπει, ωστόσο, να χορηγείται ποτέ σε βρέφη κάτω των 12 μηνών λόγω του κινδύνου βρεφικής αλλαντίασης.

Το συμπέρασμα;

Μέλι ή ζάχαρη; Πόσες θερμίδες έχουν και ποιο είναι τελικά πιο υγιεινό;

Το μέλι μπορεί να αποτελέσει μια πιο ενδιαφέρουσα διατροφικά εναλλακτική της λευκής ζάχαρης, χάρη στα φυσικά αντιοξειδωτικά και τα επιμέρους βιοδραστικά συστατικά του. Δεν παύει, όμως, να είναι μια συμπυκνωμένη πηγή σακχάρων και θερμίδων. Το καλύτερο είναι να το απολαμβάνουμε για τη γεύση και τα χαρακτηριστικά του, χωρίς να ξεχνάμε το μέτρο.
 

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