Πάνω από 2.000 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη από τη Λιβύη μέσα σε μόλις 24 ώρες, με το μεταναστευτικό κύμα να λαμβάνει πρωτόγνωρες διαστάσεις και τις δομές φιλοξενίας στο νησί να βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση. Ηράκλειο και Λασίθι βρίσκονται στο επίκεντρο των αφίξεων, ενώ οι βάρκες συνεχίζουν να προσεγγίζουν τις ακτές, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star στην Κρήτη, Γωγώ Αποστολάκη, περισσότεροι από 23.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026. Οι συνεχείς αφίξεις δημιουργούν αυξανόμενες ανάγκες για προσωρινή φιλοξενία και διαχείριση των ανθρώπων που μεταφέρονται στο νησί.

Κρήτη: Οι συνεχείς αφίξεις και τα σημεία αποβίβασης

Οι βάρκες φτάνουν η μία μετά την άλλη, στη Γαύδο, τους Καλούς Λιμένες, την Τσιγκούνα, την Ιεράπετρα και το Γαϊδουρονήσι.

Το μεταναστευτικό κύμα προέρχεται από τη Λιβύη, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο υλικό, αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούν να περιμένουν στα παράλια του Τομπρούκ, αναμένοντας τη μεταφορά τους προς την Κρήτη.

Οι αφίξεις συνεχίζονται ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις εντοπισμού και μεταφοράς.

Μέσα στη νύχτα, η Frontex εντόπισε δεκάδες μετανάστες και τους μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Από εκεί, με λεωφορεία, οδηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας.

Εκεί βρίσκονται 647 άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε σκηνές, με τις διαθέσιμες υποδομές να δέχονται έντονη πίεση.

Την ίδια ώρα, ο χώρος που χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου έχει φτάσει στα όριά του.

Για την αποσυμφόρηση των εγκαταστάσεων, εκατοντάδες άνθρωποι φιλοξενούνται επίσης στην Αγιά Χανίων.

Νέα δομή στους Αθανάτους Ηρακλείου

Μπροστά στην πίεση των μεταναστευτικών ροών, το υπουργείο Μετανάστευσης προετοιμάζει τη λειτουργία νέας δομής στην περιοχή των Αθανάτων, στο Ηράκλειο.

Η δημιουργία της νέας εγκατάστασης εντάσσεται στην προσπάθεια διαχείρισης των αυξημένων αναγκών που προκαλούν οι συνεχείς αφίξεις.

Η πίεση είναι ιδιαίτερα έντονη στην ανατολική Κρήτη, όπου οι υποδομές καλούνται να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Την ένταση της κατάστασης περιγράφει ο πρόεδρος των Λιμενικών της Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης, ο οποίος, έκανε λόγο για «εισβολή».

Το επόμενο διάστημα, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η αποσυμφόρηση των δομών φιλοξενίας αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμα ζητήματα για τις τοπικές αρχές και το υπουργείο Μετανάστευσης.