Τραγωδία σημειώθηκε ανοιχτά της Λέσβου, με έξι ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε ναυάγιο στην περιοχή Αγριλιάς, 3,5 ναυτικά μίλια από τη νοτιοανατολική ακτή του νησιού. Ανάμεσα στα θύματα είναι τέσσερις άνδρες, μια γυναίκα κι ένα βρέφος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Το ταχύπλοο στο οποίο επέβαιναν τα θύματα του ναυαγίου πραγματοποιούσε ελιγμούς ανοιχτά της Λέσβου για να διαφύγει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την πλώρη στην αριστερή πλευρά του σκάφους του Λιμενικού.

Λόγω της σύγκρουσης, κάποιοι από τους επιβαίνοντες έπεσαν στην θάλασσα. Αμέσως κινητοποιήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διασώθηκαν οκτώ άτομα, τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά, ενώ εντοπίστηκαν νεκροί στη θαλάσσια περιοχή ακόμη έξι αλλοδαποί.

Οι οκτώ διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με δηλώσεις των διασωθέντων στις λιμενικές αρχές, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι.

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης, ένα παράκτιο περιπολικό, τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στην περιοχή κατευθύνθηκε και ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης, αναγνωρίστηκε και συνελήφθη ένας 37χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους διασωθέντες και φέρεται ως ο διακινητής των υπόλοιπων αλλοδαπών.

Ναυάγιο με έξι νεκρούς και στη Σάμο

Τραγωδία εκτυλίχθηκε και ανοικτά της Σάμου, όταν ταχύπλοο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και στο οποίο επέβαιναν μετανάστες ανετράπη μετά από απότομο ελιγμό με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση από το Λιμενικό.

Το Λιμενικό εντόπισε έξι άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους ενώ σιασώθηκαν άλλα 14.

Το σκάφος αρχικά εντοπίστηκε από τουρκική ακταιωρό σε τουρκικά ύδατα και στη συνέχεια από πλοίο του Λιμενικού και ακολούθησε η ανατροπή του. Στην περιοχή βρέθηκαν ένα πλοίο του Λιμενικού, ένα ναυαγωσωστικό και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.