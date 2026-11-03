Μια ιδιαίτερα φορτισμένη και συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης (3/11) στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό».
Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος βραβεύτηκε στην 45η γιορτή του ΠΣΑΠΠ με το «Βραβείο Ανθρωπιάς» για το φιλανθρωπικό του έργο, παραχώρησε ζωντανή τηλεφωνική σύνδεση στον ΑΝΤ1.
Ο διεθνής εξτρέμ, που στην τελετή βράβευσης «λύγισε» αφήνοντας αιχμές για τη ΜΚΟ «Παιδική χαρά» -καθώς είχε πέσει θύμα της οργάνωσης προσπαθώντας να βοηθήσει ένα παιδί που τελικά δεν τα κατάφερε-, προκάλεσε έντονη συγκίνηση στο πλατό.
Η εξομολόγησή του με τρεμάμενη φωνή άγγιξε βαθιά τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στον αέρα. Ο παρουσιαστής, συναισθηματικά φορτισμένος, έχασε τα λόγια του και ζήτησε από τη συνεργάτιδά του, Φωτεινή Πετρογιάννη, να συνεχίσει εκείνη τη συζήτηση.
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«Λένε ότι εσείς οι αθλητές είστε πρότυπα για τα παιδιά μας. Εσύ είσαι... Έλα Φωτεινή, πες κάτι...», ψέλλισε ο παρουσιαστής, προσπαθώντας να διαχειριστεί τη φορτισμένη ατμόσφαιρα.
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Λίγο πριν ολοκληρωθεί η σύνδεση, ο Γιώργος Λιάγκας κατέληξε βουρκωμένος: «Σ΄ ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πάρα πολύ. Ήταν τιμή μας που σε γνωρίσαμε, έστω και τηλεοπτικά. Όλο το φως πάνω σου. Να 'σαι καλά».Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.