Λιάγκας: «Στις κρίσεις πανικού νόμιζα ότι πάθαινα έμφραγμα ή εγκεφαλικό»

Ο παρουσσιαστής είχε αναζητήσει ιατρική βοήθεια για να τις αντιμετωπίσει

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας μοιράστηκε την εμπειρία του με τις κρίσεις πανικού στην εκπομπή Πρωινό.
  • Περιέγραψε πώς οι κρίσεις τον έκαναν να νομίζει ότι πάσχει από έμφραγμα ή εγκεφαλικό.
  • Τόνισε την ανάγκη αναζήτησης ψυχιατρικής βοήθειας και θεραπείας.
  • Η εξομολόγηση του υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης και του αποστιγματισμού γύρω από την ψυχική υγεία.
  • Επισήμανε ότι η έγκαιρη παρέμβαση είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση του άγχους.

Ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από το Πρωινό, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και αφοπλιστικά ειλικρινή προσωπική εξομολόγηση, αγγίζοντας ένα ευαίσθητο θέμα που απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους: την ψυχική υγεία και τις κρίσεις πανικού. 

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Αφορμή για αυτή την κατάθεση ψυχής στάθηκε η συζήτηση γύρω από την ηθοποιό Κριστίνα Άπλγκεϊτ και τον γενναίο αγώνα που δίνει απέναντι στη σκλήρυνση κατά πλάκας. Με αφορμή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γνωστή σταρ, ο παρουσιαστής βρήκε την ευκαιρία να ανατρέξει στις δικές του σκοτεινές περιόδους, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο οι κρίσεις πανικού είχαν επηρεάσει την καθημερινότητά του στο παρελθόν.

Λιάγκας: «Στις κρίσεις πανικού νόμιζα ότι πάθαινα έμφραγμα ή εγκεφαλικό»

Όπως εξήγησε με γλαφυρό τρόπο, το κυριότερο χαρακτηριστικό των κρίσεων αυτών ήταν η «παγίδα» στην οποία τον εγκλώβιζε το ίδιο του το μυαλό. Περιγράφοντας την εμπειρία του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν πάθαινα τις έντονες κρίσεις πανικού, το μυαλό με κορόιδευε. Τη μία φορά νόμιζα ότι υπέφερα από έμφραγμα και την άλλη από εγκεφαλικό. Έφτασα στο σημείο να επισκεφθώ το νοσοκομείο αναζητώντας βοήθεια».

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Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας εστίασε στον μηχανισμό με τον οποίο ο πανικός καταλαμβάνει τη σκέψη. Εξήγησε ότι την πρώτη φορά που συμβαίνει, προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου πως δεν είναι τίποτα σοβαρό. Τη δεύτερη φορά η ανησυχία μεγαλώνει, ενώ την τρίτη φορά το μυαλό χρησιμοποιεί μια νέα «παραλλαγή» των συμπτωμάτων. Δημιουργεί δηλαδή διαφορετικές σωματικές αισθήσεις, ώστε να σε πείσει ξανά ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο σοβαρό οργανικό πρόβλημα.

Λιάγκας: «Στις κρίσεις πανικού νόμιζα ότι πάθαινα έμφραγμα ή εγκεφαλικό»

Ο παρουσιαστής έκλεισε την τοποθέτησή του στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης κι αποστηγματισμού προς όλους όσοι βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις. Τόνισε την επιτακτική ανάγκη αναζήτησης ειδικής βοήθειας, επισημαίνοντας: «Πας σε ψυχίατρο και παίρνεις θεραπεία. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με τέτοια πράγματα, είναι απαραίτητο να ακολουθείς την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή». 

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Η εξομολόγηση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία του να σπάει η σιωπή γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη παρέμβαση των ειδικών και η σωστή θεραπεία αποτελούν το μοναδικό ουσιαστικό μονοπάτι για την αντιμετώπιση του άγχους και την ανάκτηση της εσωτερικής μας ισορροπίας.

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