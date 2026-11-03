Μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% σε 13% το 2027

Μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για στοχευμένα προγράμματα δωρεάν διάθεσης προϊόντων περιόδου σε σχολεία και περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες.

ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου: Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2027

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ο συντελεστής ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου θα μειωθεί κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, από το 24% στο 13%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε στρέβλωση την ισχύουσα φορολογική αντιμετώπιση, επισημαίνοντας ότι η έμμηνος ρύση αποτελεί μια βιολογική πραγματικότητα και ότι υπάρχουν κορίτσια που δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και αυτή τη βασική ανάγκη.

«Έχουμε ήδη μειώσει τον ΦΠΑ. Από τη μια είναι δημοσιονομικό αλλά και θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός και τις μειώσεις φόρων και τη μείωση του ΦΠΑ. Να σας ανακοινώσω ότι υπήρχε μια στρέβλωση στα προϊόντα περιόδου. Είναι στο 24%. Είναι μια βιολογική πραγματικότητα η έμμηνος ρύση. Έδωσα εντολή στον ΥΠΟΙΚ στο νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ να μειωθεί ο ΦΠΑ από το 24% στο 13%», είπε ο πρωθυπουργός.

Η μείωση αναμένεται να ελαφρύνει το κόστος αγοράς προϊόντων περιόδου. Ωστόσο, η μείωση του φορολογικού συντελεστή δεν συνεπάγεται αυτομάτως ισόποση μείωση στις τελικές τιμές των προϊόντων.

Η αλλαγή στις τιμές των καταστημάτων θα εξαρτηθεί και από την εμπορική πολιτική των επιχειρήσεων.

Δωρεάν προϊόντα περιόδου σε σχολεία και ευάλωτες περιοχές

Πέρα από τη φορολογική ελάφρυνση, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πιθανότητα δωρεάν διάθεσης προϊόντων περιόδου σε κορίτσια που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Ειδικότερα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να σχεδιαστούν στοχευμένα προγράμματα για σχολεία και υποβαθμισμένες περιοχές, όπου η πρόσβαση σε βασικά είδη προσωπικής υγιεινής μπορεί να αποτελεί σημαντική δυσκολία για ορισμένες μαθήτριες.

«Θα εξετάσουμε στοχευμένα προγράμματα διανομής προϊόντων περιόδου δωρεάν σε κάποιες υποβαθμισμένες περιοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μητσοτάκης για ΦΠΑ: «Μεγαλύτερες μειώσεις θα δημιουργούσαν τρύπα στα δημοσιονομικά»

Στη συνέντευξή του στον Alpha 98,9, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη γενικότερη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, εξηγώντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια για νέες μειώσεις φόρων.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση επιδιώκει να προχωρήσει σε πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις, χωρίς ωστόσο να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική ισορροπία.

«Μεγαλύτερες μειώσεις στο ΦΠΑ θα δημιουργούσαν τρύπα στα δημοσιονομικά», σημείωσε.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να περιληφθούν στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ για το 2028 στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία ενόψει των εκλογών του 2027.

Τι είπε για συντάξεις, ενοίκια και ακρίβεια

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των νοικοκυριών, συνδέοντας τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης με την προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Ειδικότερα, έκανε αναφορά στην καταβολή 400 ευρώ στους συνταξιούχους, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική ενίσχυση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική μόνιμων αυξήσεων στις συντάξεις, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού.

Για τους ενοικιαστές, υπενθύμισε την επιστροφή ενός ενοικίου, η οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε, θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου.

Παραδέχθηκε, πάντως, ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν αρκούν από μόνες τους για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

«Αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Πάρτε το πρόγραμμα “Ανακαινίζω – Νοικιάζω”. Πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά διαμερισμάτων. Μόνο έτσι μπορεί να ισορροπήσει η αγορά», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην κοινωνική αντιπαροχή, στα κίνητρα για τη μετατροπή ακινήτων από βραχυχρόνιες σε μακροχρόνιες μισθώσεις, αλλά και στο ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμών στο Airbnb σε περιοχές με μεγάλη στεγαστική πίεση.

Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Το rebranding δεν είναι παρθενογένεση»

Ο πρωθυπουργός άσκησε αιχμηρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας την προσπάθεια πολιτικής επανατοποθέτησης του πρώην πρωθυπουργού, αλλά και τις προσωπικές επιθέσεις που, όπως υποστήριξε, δέχεται ο ίδιος και η οικογένειά του.

«Ο κ. Τσίπρας μου επιτίθεται προσωπικά, ο ίδιος και τα φερέφωνά του, από τότε που εκλέχθηκα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σ’ εμένα, στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου. Δεν του βγήκε σε πολύ καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας το πολιτικό rebranding του πρώην πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:

«Φανταζόμουν ότι κάποια στιγμή θα το έβλεπε λίγο αλλιώς το θέμα. Αλλά κάποιος πρέπει να του πει ότι το rebranding δεν είναι παρθενογένεση. Είναι επανατοποθέτηση προϊόντος και δυστυχώς εδώ το προϊόν είναι πολύ φθαρμένο».

Τα «γραμμάτια» του 2019 και οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

Ο πρωθυπουργός επανέφερε και το ζήτημα της απόφασης της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει ανοιχτή η Βουλή μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019, παρά την ανακοίνωση της προσφυγής σε πρόωρες εθνικές εκλογές.

Η κοινοβουλευτική λειτουργία συνεχίστηκε έως τις 11 Ιουνίου, ενώ στις 6 Ιουνίου ψηφίστηκαν αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, οι οποίες είχαν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να διατηρήσει ανοιχτή τη Βουλή, συνδέοντας την απόφαση με την ψήφιση των συγκεκριμένων νομοθετικών αλλαγών.

«Κάποια στιγμή οφείλει ο κ. Τσίπρας να απαντήσει γιατί κράτησε τη Βουλή ανοιχτή. Ποια γραμμάτια εξαργύρωσε με αυτή του την επιλογή;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αλλαγές που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τον ομαδικό βιασμό και την παθητική δωροδοκία, αντιπαραβάλλοντας τις τότε ρυθμίσεις με τις μεταγενέστερες παρεμβάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 2021.

Στην κριτική του προς τον πρώην πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον νόμο Παρασκευόπουλου, που είχε ψηφιστεί το 2015, κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση με την αποφυλάκιση κρατουμένων που είχαν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, ασκώντας κριτική στις επιλογές της τότε κυβέρνησης στον τομέα της ποινικής νομοθεσίας.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι οι συγκεκριμένες επιλογές έρχονται σε αντίθεση με τη σημερινή κριτική του Αλέξη Τσίπρα για την εγκληματικότητα και τη διαφθορά.

«Όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν από αυτόν που με αποκαλεί εμένα αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής», ανέφερε, ενώ σχολίασε με αιχμηρό τρόπο ότι ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται σήμερα να ασκεί κριτική για φαινόμενα παραβατικότητας που, όπως είπε, υπήρχαν και πριν από το 2019.

Προετοιμασία για ενδεχόμενη νέα ένταση στον Περσικό Κόλπο

Τέλος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέας πολεμικής έντασης στον Κόλπο.

«Προετοιμαζόμαστε ακόμα και για μία νέα ένταση στον Κόλπο. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει έναν τρίτο γύρο συγκρούσεων», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι μια ενδεχόμενη επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να δυσκολέψει την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με πιθανές επιπτώσεις στο κόστος ζωής.