Επιμένει στον υψηλό ΦΠΑ η Ελλάδα κόντρα στις οδηγίες της ΕΕ

Η κυβέρνηση ενσωμάτωσε τις οδηγίες τον Ιούλιο

Οικονομια
Το 2020 και το 2022 η Κομισιόν εξέδωσε οδηγίες για τα κράτη-μέλη της για μείωση του ΦΠΑ ώστε να στηρίξουν καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα καθυστέρησε να ενσωματώσει τις οδηγίες με αποτέλεσμα να απειλείται με παραπομπή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο και απορρίπτει στην πράξη την κατεύθυνση των Βρυξελλών για μείωση της έμμεσης φορολογίας. 

Σε ποια ακριτικά νησιά μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30%

 

Επιμονή στον υψηλό ΦΠΑ κόντρα στις οδηγίες της ΕΕ 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με δυο οδηγίες  το 2020 και το 2022 δίνει γραμμή για μειωμένο στο 5% ή μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά είδη, νησιά και μικρές επιχειρήσεις. Αλλά το ελληνικό κράτος «ούτε να το ακούσει».

Μετά από δύο προειδοποιητικές επιστολές της Κομισιόν, η κυβέρνηση  τελικά ενσωμάτωσε τις οδηγίες το καλοκαίρι. 

Πόσες ημέρες δουλεύουμε τον χρόνο για να πληρώσουμε φόρους;

Η Κομισιόν απείλησε με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ΦΠΑ 


Η κυβέρνηση δεν έχει ενημερώσει ακόμα επισήμως την Κομισιόν για την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών οδηγιών που προβλέπουν μείωση του ΦΠΑ,  ώστε να κρίνει αν η ελληνική νομοθεσία πλέον είναι εναρμονισμένη με αυτό που ζητούν οι Βρυξέλλες, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star στις  Βρυξέλλες, Μαρία Ψαρά.   


«Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίτημα την επιβολή οικονομικών κυρώσεων», δήλωσε σχετικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος Wopke Hoekstra.   

O Ευρωπαίος Επίτροπος Wopke Hoekstra για τη μη συμμόρφωση σε Οδηγίες της ΕΕ

 O Ευρωπαίος Επίτροπος Wopke Hoekstra για τη μη συμμόρφωση σε Οδηγίες της ΕΕ

1 στα 4 ευρώ των νοικοκυριων πηγαινει σε ΦΠΑ 

Οι πολίτες πληρώνουν τον λογαριασμό 1 στα 4 ευρώ να πηγαίνει στο ΦΠΑ. Η μείωση της έμμεσης φορολογίας θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές των προϊόντων. Γιατί η κυβέρνηση δεν το κάνει; 

Η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περνούσε στους πολίτες υποστηρίζει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι  το ποσοστό που φτάνει τελικά πίσω στον πολίτη από την μείωση ΦΠΑ απαλείφεται. 


Η αντιπολίτευση κάνει λόγο από την πλευρά της για αφαίμαξη των πολιτών με τους έμμεσους φόρους 

Τι  θα δουν στην τσέπη τους οι φορολογούμενοι 

Πάντως με τη μείωση των φρολογικών συντελεστών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ  ένας μισθωτός με δυο παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ θα έχει όφελος 1.200 ευρώ. 

Το όφελος από τη μείωση φόρων

Το όφελος από τη μείωση φόρων 

ΔΕΘ: Τι αλλάζει για οικογένειες, νέους, ένστολους -Η εξειδίκευση των μέτρων

Με τις ετήσιες αυξήσεις ένας συνταξιούχος των 823 ευρώ θα πάρει 214 ευρώ το χρόνο. Επιπλέον, καταργείται το τέλος 10% στην συνδρομητική τηλεόραση.

