Σε ποια ακριτικά νησιά μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30%

Mείωση του ΦΠΑ κατά 30% ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ / Βίντεο Star

Σημαντική ελάφρυνση για τα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, με τον ΦΠΑ να μειώνεται κατά 30%.

Συγκεκριμένα, ο βασικός συντελεστής 24% θα υποχωρήσει στο 17%, ενώ ο μειωμένος συντελεστής 13% θα πέσει στο 9%.

Παράλληλα, επεκτείνει το προνόμιο του μειωμένου ΦΠΑ, το οποίο μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο σε πέντε νησιά που έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος από το μεταναστευτικό – τη Χίο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Λέσβο και την Κω.

Με τη νέα ρύθμιση, στο καθεστώς χαμηλότερου ΦΠΑ εντάσσονται πλέον και οι ακόλουθες νησιωτικές περιοχές:

Λήμνος Ικαρία Φούρνοι Κορσεών (Φούρνοι, Θύμαινα) Οινούσσες Ψαρά Άγιος Ευστράτιος Κάλυμνος Λέρος Κάρπαθος Πάτμος Σύμη Αστυπάλαια Κάσος Νίσυρος Λειψοί Τήλος Μεγίστη (Καστελλόριζο) Χάλκη Αγαθονήσι Σαμοθράκη