Σε ποια ακριτικά νησιά μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30%

Ελάφρυνση για τα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Mείωση του ΦΠΑ κατά 30% ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ / Βίντεο Star
Σημαντική ελάφρυνση για τα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, με τον ΦΠΑ να μειώνεται κατά 30%.

Τι αλλάζει στη φορολογία για νέους και οικογένειες με παιδιά - Παραδείγματα

Συγκεκριμένα, ο βασικός συντελεστής 24% θα υποχωρήσει στο 17%, ενώ ο μειωμένος συντελεστής 13% θα πέσει στο 9%.

Παράλληλα, επεκτείνει το προνόμιο του μειωμένου ΦΠΑ, το οποίο μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο σε πέντε νησιά που έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος από το μεταναστευτικό – τη Χίο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Λέσβο και την Κω.

Με τη νέα ρύθμιση, στο καθεστώς χαμηλότερου ΦΠΑ εντάσσονται πλέον και οι ακόλουθες νησιωτικές περιοχές: 

  1. Λήμνος
  2. Ικαρία
  3. Φούρνοι Κορσεών (Φούρνοι, Θύμαινα)
  4. Οινούσσες
  5. Ψαρά
  6. Άγιος Ευστράτιος
  7. Κάλυμνος
  8. Λέρος
  9. Κάρπαθος
  10. Πάτμος
  11. Σύμη
  12. Αστυπάλαια
  13. Κάσος
  14. Νίσυρος
  15. Λειψοί
  16. Τήλος
  17. Μεγίστη (Καστελλόριζο)
  18. Χάλκη
  19. Αγαθονήσι
  20. Σαμοθράκη

Σε ποια νησιά μειώνεται ο ΦΠΑ

