Σε ποια ακριτικά νησιά μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30%

Σημαντική ελάφρυνση για τα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, με τον ΦΠΑ να μειώνεται κατά 30%.
Συγκεκριμένα, ο βασικός συντελεστής 24% θα υποχωρήσει στο 17%, ενώ ο μειωμένος συντελεστής 13% θα πέσει στο 9%.
Παράλληλα, επεκτείνει το προνόμιο του μειωμένου ΦΠΑ, το οποίο μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο σε πέντε νησιά που έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος από το μεταναστευτικό – τη Χίο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Λέσβο και την Κω.
Με τη νέα ρύθμιση, στο καθεστώς χαμηλότερου ΦΠΑ εντάσσονται πλέον και οι ακόλουθες νησιωτικές περιοχές:
- Λήμνος
- Ικαρία
- Φούρνοι Κορσεών (Φούρνοι, Θύμαινα)
- Οινούσσες
- Ψαρά
- Άγιος Ευστράτιος
- Κάλυμνος
- Λέρος
- Κάρπαθος
- Πάτμος
- Σύμη
- Αστυπάλαια
- Κάσος
- Νίσυρος
- Λειψοί
- Τήλος
- Μεγίστη (Καστελλόριζο)
- Χάλκη
- Αγαθονήσι
- Σαμοθράκη
