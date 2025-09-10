Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας - Θα φτάσει τα 20 ευρώ το κιλό

«Καμπανάκι» από τους κρεοπώλες: Μειώστε τον ΦΠΑ για να πέσουν οι τιμές

10.09.25 , 09:18 Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας - Θα φτάσει τα 20 ευρώ το κιλό
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων Star
Το μοσχαράκι γάλακτος κινδυνεύει να γίνει… είδος πολυτελείας, καθώς η τιμή του έχει ξεπεράσει ήδη τα 17 ευρώ το κιλό και πλησιάζει τα 20. Οι κρεοπώλες μιλούν για αυξήσεις-σοκ στη χονδρική, ενώ καταναλωτές και επαγγελματίες ζητούν άμεσα μείωση του ΦΠΑ που σήμερα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη.

2ο φτωχότερο κράτος της ΕΕ η Ελλάδα με βάση εισόδημα και κόστος ζωής!

Ο κρεοπώλης Σταμάτης Φέλλας δήλωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και τον Γιώργο Σαραντάκο πως, ενώ σήμερα το προϊόν πωλείται 16- 17,5 ευρώ το κιλό, η αύξηση στη χονδρική ήταν τέτοια που αναπόφευκτα θα το εκτοξεύσει στα 20 ευρώ.

Ενδεικτικό της μεγάλης αύξησης, είναι ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 η τιμή κυμαινόταν από 13,50 - 14 ευρώ το κιλό, ενώ τον ίδιο μήνα το 2023 η τιμή ήταν στα 9,90-10,50 ευρώ το κιλό. 

Πόσο έχει αυξηθεί η τιμή του μοσχαριού

Από την πλευρά του, ο  πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρεοπωλών, Σάββας Κεσσίδης, ζητά κατάργηση ή μείωση του ΦΠΑ για να συγκρατηθούν οι τιμές, ενώ ο έμπορος κρεάτων Κώστας Λίτσας εκτιμά πως μια τέτοια παρέμβαση θα μείωνε την τιμή τουλάχιστον κατά 10%.

«Πρωταθλήτρια» στον ΦΠΑ τροφίμων η Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ΦΠΑ στα τρόφιμα στην Ελλάδα φτάνει το 13%, όταν στην Ισπανία είναι 10%, στην Ιταλία 4%, στην Πορτογαλία 6% και στην Κύπρο μόλις 5%. Αυτή η διαφορά, όπως τονίζουν οι επαγγελματίες, είναι βασικός παράγοντας που οδηγεί στις ανατιμήσεις.

Η ακρίβεια έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της: οι πωλήσεις μοσχαριού έχουν πέσει κατά 30%, με τους καταναλωτές να στρέφονται σε φθηνότερες επιλογές όπως το κοτόπουλο ή το χοιρινό.

Στη Θεσσαλονίκη, η μειωμένη κίνηση οδήγησε στο «λουκέτο» 12 κρεοπωλείων μέσα σε λίγους μήνες.

Η άνοδος στις τιμές του κρέατος φέρνει νέες ανατιμήσεις και σε ταβέρνες και ψητοπωλεία. «Δεν έχουμε άλλη επιλογή, αναγκαζόμαστε να μεταφέρουμε ένα μέρος του κόστους για να επιβιώσουμε», λέει ο ιδιοκτήτης ψητοπωλείου Τάσος Μοναστηριώτης.

ΚΡΕΑΣ
 |
ΜΟΣΧΑΡΙ
 |
ΤΙΜΕΣ
 |
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
 |
ΦΠΑ
