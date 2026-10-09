Στο 5% ο πληθωρισμός - «Καίει» η τιμή της ντομάτας

Στα ύψη οι τιμές σε βασικά αγαθά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.26 , 16:42 Dacia: Φέρνει νέα μοντέλα στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
09.10.26 , 16:00 Αυτό το «κόλπο» στις σχέσεις ακούγεται ακραίο, αλλά μπορεί να δουλέψει
09.10.26 , 15:48 Θέατρο: Είδαμε την παράσταση Η Μπαλάντα Ενός Ευαίσθητου Δήμιου
09.10.26 , 15:37 «Να πας στη χώρα σου»: Ρατσιστική συμπεριφορά καθηγήτριας σε 13χρονη
09.10.26 , 15:33 5o Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας του ΣΕΛΛΕ, στις 13, 14&15 Νοεμβρίου
09.10.26 , 15:32 1% Club: Παπαγεωργίου & Ουγγαρέζος στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση
09.10.26 , 15:27 Η Renault παίζει στην έδρα της στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
09.10.26 , 15:20 Άση Μπήλιου: Τι αποκάλυψε για χωρισμούς & ανατροπές μέχρι τις 14 Νοεμβρίου
09.10.26 , 15:01 Φαίη Σκορδά: Αυτός είναι ο τίτλος της νέας της εκπομπής! - Πότε ξεκινάει
09.10.26 , 14:44 Ράκος η Άννα Βίσση: «Είναι στα τάρταρα, δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι»
09.10.26 , 14:42 Στο 5% ο πληθωρισμός - «Καίει» η τιμή της ντομάτας
09.10.26 , 14:31 Γαλλία: Πεδίο μάχης οι δρόμοι από τις μαθητικές διαδηλώσεις
09.10.26 , 14:23 Πύργος: Ηλικιωμένος συγκρούστηκε διαδοχικά με 10 οχήματα
09.10.26 , 14:21 Συνελήφθη ξανά ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο
09.10.26 , 14:16 «Σηκώνω 10 χιλιαρικάκια μανάρι μου»: Ο διάλογος Καμπούρη με τη σύζυγό του
Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια
Ράκος η Άννα Βίσση: «Είναι στα τάρταρα, δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι»
Αρναούτογλου: Με τη σύντροφό του στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του
Σοφία Καρβέλα: Η αινιγματική ανάρτηση εν μέσω της διαμάχης των γονιών της
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Οι επώνυμοι που πήγαν στην έκθεση φωτογραφίας του
Φαίη Σκορδά: Αυτός είναι ο τίτλος της νέας της εκπομπής! - Πότε ξεκινάει
Άση Μπήλιου: Τι αποκάλυψε για χωρισμούς & ανατροπές μέχρι τις 14 Νοεμβρίου
Φτιάξε αυτή τη συνταγή για εύκολη και γρήγορη γαλατόπιτα
Τραγική κατάληξη στον Όλυμπο: Νεκρός ο πεζοπόρος που αγνοούταν
Μαζωνάκης: Δεσμεύεται η κινητή και η ακίνητη περιουσία των δύο γιατρών
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο ανήλθε στο 5%, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
  • Η τιμή της ντομάτας φτάνει τα 2,40-2,50 ευρώ το κιλό, προκαλώντας ανησυχίες για τις τιμές των οπωροκηπευτικών.
  • Καταστροφές σε θερμοκήπια στην Κρήτη αναμένεται να επηρεάσουν την αγορά τις επόμενες εβδομάδες.
  • Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καταγράφονται στο μοσχάρι (12,3%) και στο αρνί/κατσίκι (9,7%).
  • Μειώσεις παρατηρούνται σε προϊόντα όπως το ελαιόλαδο (-11,9%) και τα φρούτα (-8%).

Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ. Παρότι σε μηνιαία βάση οι τιμές υποχώρησαν στις περισσότερες κατηγορίες, η σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους δείχνει ότι αρκετά βασικά προϊόντα εξακολουθούν να κοστίζουν ακριβότερα.

Aκρίβεια: Στα ύψη τα τρόφιμα παρά τα κυβερνητικά μέτρα

Στη λαϊκή αγορά του Περιστερίου βρέθηκε ο δημοσιογράφος του Star Γιώργος Σαραντάκος, μεταφέροντας την εικόνα από την αγορά και τις ανησυχίες για τις τιμές των οπωροκηπευτικών. Ενδεικτική είναι η τιμή της ντομάτας, η οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φτάνει τα 2,40 έως 2,50 ευρώ το κιλό.

Όπως εξηγούν έμποροι, η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο και τον χειμώνα αποτελεί μεταβατική περίοδο για την αγορά των λαχανικών. 

Προϋπολογισμός 2027: Πάνω από 2% η ανάπτυξη, στο 3,8% ο πληθωρισμός

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλούν οι καταστροφές σε θερμοκήπια στην Κρήτη, καθώς οι επιπτώσεις τους αναμένεται να γίνουν αισθητές στην αγορά τις επόμενες εβδομάδες, όταν οι παραγωγοί θα χρειαστεί να προμηθευτούν νέες ποσότητες.

Οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των κατηγοριών που καταγράφονται στα στοιχεία αφορούν το μοσχάρι. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, οι μεταβολές διαμορφώνονται ως εξής:

Eurostat: Το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα

  • Μοσχάρι: 12,3%.
  • Αρνί και κατσίκι: 9,7%.
  • Αυγά: 6,6%.
  • Χοιρινό: 4,4%.
  • Ψωμί: 2%.
  • Τυριά: 1,2%.

Ποια τρόφιμα είναι φθηνότερα σε σχέση με πέρσι

Μειώσεις καταγράφονται σε αρκετές άλλες κατηγορίες τροφίμων, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους.

Μητσοτάκης: Πακέτο στήριξης για το βιομηχανικό ρεύμα

Αναλυτικά:

  • Ελαιόλαδο: 11,9%.
  • Φρούτα: 8%.
  • Δημητριακά πρωινού: 7,9%.
  • Χυμοί: 6,7%.
  • Σοκολατοειδή: 4,85%.
  • Γάλα: 4,1%.
  • Προπαρασκευασμένα φαγητά: 3,4%.
  • Καφές: 3%.
  • Ψάρια: 2,3%.
  • Ρύζι: 8,2%.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
 |
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
 |
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

gov.gr: Πώς Μπορώ Να Μάθω Ποια Επιδόματα Δικαιούμαι
Οικονομια
Πώς μπορώ να μάθω ποια επιδόματα δικαιούμαι
ΔΥΠΑ
Οικονομια
Επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται για 12 μήνες
Eurostat: To 27,3% Των Ελλήνων Στερούνται Αναψυχής
Οικονομια
Eurostat: To 27,3% των Ελλήνων δεν μπορούν να διαθέσουν χρήματα για αναψυχή
Μόνο με κάρτα η αντικαταβολή σε κούριερ
Οικονομια
Μόνο με κάρτα η αντικαταβολή για δέματα σε courier - Τέλος τα μετρητά
ΕΦΚΑ
Οικονομια
Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής
Black Friday 2026: Πότε Πέφτει Φέτος
Οικονομια
Πότε «πέφτει» η Black Friday 2026
ΟΠΕΚΑ
Οικονομια
Δωρεάν βιβλία ΟΠΕΚΑ: Ξεκίνησε η αναδιανομή
ΔΥΠΑ
Οικονομια
Νέο επίδομα ανεργίας: Τι αλλάζει μετά τους 12 μήνες
σούπερ μάρκετ
Οικονομια
Aκρίβεια: Στα ύψη τα τρόφιμα παρά τα κυβερνητικά μέτρα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top