Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ. Παρότι σε μηνιαία βάση οι τιμές υποχώρησαν στις περισσότερες κατηγορίες, η σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους δείχνει ότι αρκετά βασικά προϊόντα εξακολουθούν να κοστίζουν ακριβότερα.
Στη λαϊκή αγορά του Περιστερίου βρέθηκε ο δημοσιογράφος του Star Γιώργος Σαραντάκος, μεταφέροντας την εικόνα από την αγορά και τις ανησυχίες για τις τιμές των οπωροκηπευτικών. Ενδεικτική είναι η τιμή της ντομάτας, η οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φτάνει τα 2,40 έως 2,50 ευρώ το κιλό.
Όπως εξηγούν έμποροι, η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο και τον χειμώνα αποτελεί μεταβατική περίοδο για την αγορά των λαχανικών.
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Παράλληλα, προβληματισμό προκαλούν οι καταστροφές σε θερμοκήπια στην Κρήτη, καθώς οι επιπτώσεις τους αναμένεται να γίνουν αισθητές στην αγορά τις επόμενες εβδομάδες, όταν οι παραγωγοί θα χρειαστεί να προμηθευτούν νέες ποσότητες.
Οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των κατηγοριών που καταγράφονται στα στοιχεία αφορούν το μοσχάρι. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, οι μεταβολές διαμορφώνονται ως εξής:
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- Μοσχάρι: 12,3%.
- Αρνί και κατσίκι: 9,7%.
- Αυγά: 6,6%.
- Χοιρινό: 4,4%.
- Ψωμί: 2%.
- Τυριά: 1,2%.
Ποια τρόφιμα είναι φθηνότερα σε σχέση με πέρσι
Μειώσεις καταγράφονται σε αρκετές άλλες κατηγορίες τροφίμων, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους.
Αναλυτικά:
- Ελαιόλαδο: 11,9%.
- Φρούτα: 8%.
- Δημητριακά πρωινού: 7,9%.
- Χυμοί: 6,7%.
- Σοκολατοειδή: 4,85%.
- Γάλα: 4,1%.
- Προπαρασκευασμένα φαγητά: 3,4%.
- Καφές: 3%.
- Ψάρια: 2,3%.
- Ρύζι: 8,2%.