Μητσοτάκης: Πακέτο στήριξης για το βιομηχανικό ρεύμα

Μέτρα 100 εκατ. ευρώ για να μην υπάρξουν νέες αυξήσεις στα ράφια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακοινώνει πακέτο στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την ελληνική βιομηχανία λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους.
  • Τα μέτρα περιλαμβάνουν άμεσες επιδοτήσεις ρεύματος για κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα και πλαστικά.
  • Η παρέμβαση αναμένεται να μειώσει το λειτουργικό κόστος κατά 95 εκατομμύρια ευρώ.
  • Η στήριξη θα έχει αναδρομική ισχύ και θα ισχύει μέχρι το 2026.
  • Στόχος είναι να αποφευχθούν νέες αυξήσεις τιμών στα προϊόντα μέχρι το τέλος του χρόνου.

H διεθνής έκρηξη του ενεργειακού κόστους έχει προκαλέσει επιπτώσεις και στην ελληνική βιομηχανία και έχει εγείρει μεγάλες ανησυχίες για μετακύλιση του αυξημενου λειτουργικού κόστους στις τιμές των προϊόντων. Για να μη γίνει αυτό, η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα, μετέδωσε από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο Γιώργος Ευγενίδης. 

Συναγερμός στην κυβέρνηση για τιμές πετρελαίου - μεταναστευτικό

Όπως ανέφερε, στα πηγαδάκια του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής η έκρηξη του ενεργειακού κόστους είναι το βασικό θέμα συζήτησης. Μάλιστα προ ημερών αρκετοί σύνδεσμοι βιομηχανιών είχαν αποστείλει επιστολή στην κυβέρνηση ζητώντας μέτρα. Αυτά τα μέτρα όντως δρομολογούνται, τα ανακοίνωσε  ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην πραγματικότητα θα είναι η αξιοποίηση δύο υφιστάμενων ευρωπαϊκών εργαλείων που λειτουργούν συμπληρωματικά με τελικό στόχο τη συγκράτηση του κόστους της ενέργειας. 

Η Ευρώπη άφησε πίσω τα διυλιστήρια και τώρα τρέχει

Συγκεκριμένα, ααναφερόμενος στα μέτρα για την βιομηχανία, ο πρωθυπουργός είπε:

Μητσοτάκης στα «γενέθλια» ΝΔ: Η χώρα χρειάζεται καλό καπετάνιο

«Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι, σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, με μία άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάθμισης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσο εκτιμάται η νέα κρατική παρέμβαση για την στήριξη της βιομηχανίας και λεπτομέρειες της νέας πρωτοβουλίας θα ανακοινωθούν από τα συναρμόδια υπουργεία τις επόμενες μέρες».

Πακέτο μέτρων 100 εκατ. ευρώ για να μην περάσουν νέες αυξήσεις στα ράφια

Η εμβέλεια του πακέτου, γύρω στα 100 εκ. ευρώ, θα χρειαστούν κάποιοι μήνες για να ενεργοποιηθεί, όμως θα προβλέπεται αναδρομική επιδότηση και για το 2026. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι: να μην υπάρξουν νέες αυξήσεις στην αλυσίδα, ώστε να μην απειληθεί, τουλάχιστον ως το τέλος του χρόνου, και η συμφωνία κυρίων που ισχύει για μειωμένες τιμές στα ράφια.
 

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