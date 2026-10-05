«Γαλάζια γιορτή» σήμερα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ για την συμπλήρωση των 52 ετών χθες από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Γιώργος Ευγενίδης μετέφερε τις τελευταίες εξελίξεις από το γαλάζιο πάρτι, αλλά και τι είπε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός.

Όπως σχολίασε ο δημοσιογράφος του Star, αν δεν γίνονταν εκλογές σε μερικούς μήνες, προφανώς η ΝΔ δεν θα έκανε αυτό το πάρτι. Συνεπώς, είναι μια άσκηση συσπείρωσης και ένα ζέσταμα του κομματικού μηχανισμού, συμπλήρωσε.

Ως προς τις παρουσίες και τις απουσίες, ανέφερε ότι έγινε μεγάλη κινητοποίηση και εκτιμάται ότι βρέθηκαν πάνω από 3.000 στελέχη και φίλοι της ΝΔ στη γιορτή. Απουσίαζαν βεβαίως πρώην πρόεδροι της παράταξης, όπως ο Κώστας Καραμανλής που έχει υποχρεώσεις στην Ξάνθη και γενικώς δεν συμμετέχει σε τέτοια events και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης που είχε ενημερώσει για τις υποχρεώσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο, αλλά και ότι αν γινόταν Κυριακή η εκδήλωση θα ερχόταν.

Θ. Ρουσόπουλος και Γ. Μυλωνάκης στη γιορτή της ΝΔ για τα 52 χρόνια

Μητσοτάκης: Τα νερά είναι ταραγμένα και η χώρα χρειάζεται καλό καπετάνιο

«Να θυμηθούμε σήμερα σε αυτή την πολύ όμορφη γιορτή, τη δική σας προσωπική διαδρομή και τι σας συνδέει εσάς με τη ΝΔ. Εσείς είστε η ΝΔ , εσείς είστε η ψυχή και η καρδιά της παράταξης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως τέσσερις φορές η ΝΔ έχει κατάφερε να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%, με τον ιδρυτή Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή και τον ίδιο. «Και θα το καταφέρουμε ξανά», πρόσθεσε.

Η ομιλία Κ. Μητσοτάκη στη γιορτή της ΝΔ

Υπενθύμισε επίσης ότι η ΟΝΝΕΔ από το 1987 είχε προτείνει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, που γίνεται σήμερα πράξη.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η δύναμη της ΝΔ είναι «πως μπορέσαμε να ανανεωνόμαστε διαρκώς. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της ΝΔ και αυτή θα μας επιτρέψει να κερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της αριστεράς και της δεξιάς».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ακόμα ότι ενόψει της δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης η ΝΔ είναι η παράταξη που σε ταραγμένα νερά κρατάει γερά το σκάφος της πατρίδας.

«Θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι τις εκλογές να εξηγήσουμε στους πολίτες ποιο είναι το σχέδιο μας για την Ελλάδα του 2030. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία , τόσο περισσότερο πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μέσα μας να βρούμε τη δύναμη και τα λάθη μας να αναγνωρίσουμε και ταυτόχρονα να σχεδιάσουμε μέλλον που θα κάνει τη χώρα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη, θα έχουμε μπροστά μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι «αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν» κα πως «δεν θα γυρίσουμε πίσω».

«Όταν ταυτιζόμαστε με μια μεγάλη παράταξη, τα προσωπικά μας βιώματα συνδέονται με τις αξίες και τις αρχές μας», υπογράμμισε.

«Έχουμε κάθε λόγο παρά τους δύσκολους καιρούς να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα. Πάρτε δυνάμεις για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε. Θα το ξανακάνουμε το 2027», ανέφεε κλείνοντας την ομιλία του.

