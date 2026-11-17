Με αναρτήσεις, δημόσιες δηλώσεις και παρουσία στην πορεία, ο πολιτικός κόσμος τίμησε σήμερα την επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης του 1973 στο Πολυτεχνείο. Παράλληλα, η πολιτική αντιπαράθεση που άνοιξε μετά τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου όχι μόνο δεν έληξε, αλλά μεταφέρθηκε και στο κοινοβουλευτικό πεδίο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το δικό του μήνυμα για την επέτειο, υπογραμμίζοντας τον συμβολισμό της εξέγερσης. Στην ανάρτησή του ανέφερε: «Πενήντα τρία χρόνια μετά, τιμούμε με σεβασμό την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τους αγωνιστές που άνοιξαν τον δρόμο για την πτώση της χούντας και την επιστροφή του κοινοβουλευτισμού και της ομαλότητας».

Η ανάρτηση του Κ. Μητσοτάκη για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Στο ίδιο πνεύμα είχε προηγηθεί και η επισήμανση ότι «Η τόλμη των φοιτητών του 73 γίνεται εθνική πυξίδα».

Πολιτικοί αρχηγοί και στελέχη στην πορεία για το Πολυτεχνείο

Στην πορεία για την επέτειο συμμετείχαν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, η Ρένα Δούρου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Α. Τσίπρας στην πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Ένταση στη Βουλή μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Καιρίδη

Νωρίτερα, η ένταση μεταφέρθηκε στη Βουλή, όπου σημειώθηκε σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Καιρίδη. Η σύγκρουση αφορούσε το τι ακριβώς ειπώθηκε την ώρα που μιλούσε ο βουλευτής.

Στον διάλογο που καταγράφηκε, ο Δημήτρης Καιρίδης είπε: «Αλλά γιατί φτάσαμε σε ένα πραξικόπημα συνταγματαρχών».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε λέγοντας «τι ζω!» για να ακολουθήσει νέος γύρος αντιπαράθεσης.

Οι δηλώσεις Γεωργιάδη και οι αποστάσεις από κυβερνητικά στελέχη

Η αντιπαράθεση συνεχίζεται και για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και τις αποστάσεις που πήραν κυβερνητικά στελέχη, ο ίδιος επέμεινε στη θέση του, επικαλούμενος το πόρισμα Τσεβά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε νεκρούς μέσα στο Πολυτεχνείο, έχει όμως 34 νεκρούς γύρω γύρω από το Πολυτεχνείο και περίπου 1.018 τραυματίες».

Για το θέμα τοποθετήθηκαν και μέλη της κυβέρνησης. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε: «Θεωρώ κεφαλαιώδους σημασίας το να μπορούν τα παιδιά με τα λόγια τους να ξαναπούν την ιστορία και όχι από ανθρώπους που πάνε να την χειραγωγήσουν ούτε να τη γράψουν ξανά».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Αυτή είναι μια κακή συζήτηση, λάθος συζήτηση σε λάθος στιγμή».

