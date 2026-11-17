Την απουσία του Νίκου Συρίγου και την έλευση της Μαίρης Αργυριάδου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» σχολίασαν στην εκπομπή Happy Day.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου/ φωτογραφία από NDP / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Για το θέμα, η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε πως δεν πρόκειται για προσωρινή αντικατάσταση του δημοσιογράφου αλλά για μόνιμη καθώς η συνεργασία του με την εκπομπή της Σίσσυς έχει τελειώσει.

«Προφανώς θεωρείται τελειωμένη η συνεργασία. Εδώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, που θα έπρεπε να απαντηθούν. Όταν ρώτησα, μου είπαν ότι λείπει για οικογενειακούς λόγους και θα επιστρέψει σίγουρα, έχω και τα μηνύματα. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε σιωπηλά και την αντικατάσταση. Έφυγε, από τη στιγμή που παίρνεις έναν καινούριο άνθρωπο. Οι εποχές είναι τόσο δύσκολες, εδώ κόβονται εκπομπές ελέω μπάτζετ, πόσο μάλλον να φέρεις έναν καινούριο άνθρωπο και να βαρύνεις την εκπομπή με επιπλέον προϋπολογισμό. Η Μαίρη είπε “Καλή σεζόν”, διαφορετικά θα έλεγαν πως ήρθε προσωρινά για τον Νίκο που λείπει για οικογενειακούς λόγους. Η Σίσσυ στους άλλους είναι λαλίστατη, καταγγελτική και δηκτική πολλές φορές. Μου κάνει εντύπωση όλο αυτό. Μπορώ να καταλάβω τη διαφωνία της σε προσωπικό επίπεδο» ανέφερε με τον Δημήτρη Παπανώτα να αναφέρει πως «Δεν είχε υποσχεθεί ότι θα είναι εκεί να μου απαντάει; Karma is a bitch. Μια χαρά ψυχή έχω, όταν ο άλλος δεν μπορεί να σεβαστεί το πένθος του αλλουνού…».



