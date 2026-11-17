Ο Σπύρος Μαρτίκας προχώρησε σε νέες δηλώσεις, μιλώντας για την πρώην σύντροφό του, Βρισηίδα Ανδριώτου και τη μεγάλη οικονομική απώλεια που υπέστησαν.

Όπως τόνισε ο φαρμακοποιός στην στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, δεν είναι θυμωμένος με όσα δήλωσε η πρώην σύντροφός του σε πρόσφατη συνέντευξη της και ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης με σκοπό να διεκδικήσουν τα χρήματα που έχασαν από το κύκλωμα που κατήγγειλε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Ο φαρμακοποιός, σύμφωνα με όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους, πρόκειται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο μαζί με τη Βρισηίδα Ανδριώτου «αγαπημένοι, δυνατοί και ενωμένοι» διεκδικώντας την απόλυτη δικαίωση, όσον αφορά στη μεγάλη οικονομική απώλεια που υπέστησαν.

Ο Σπύρος Μαρτίκας και η Βρυσίδα Ανδριώτου (2024) / Φωτογραφία: NDP

Επίσης ο Σπύρος Μαρτίκας δήλωσε ότι δεν μπορεί να καταλάβει τον συναισθηματικό κόσμο κάποιου σε μια δεδομένη στιγμή, γι’ αυτό και δεν έχει λόγο να θυμώσει, με τις δηλώσεις που έκανε η πρώην σύντροφός του Βρισηίδα Ανδριώτου.

Υπενθυμίζουμε, ότι σε πρόσφατη συνέντευξή της η γνωστή influencer, μίλησε για ανθρώπους βαμπίρ (χωρίς να ονοματίζει συγκεκριμένα πρόσωπα), για άτομα που εμπιστεύτηκε και έχασε όλα τα χρήματά της, αποκαλύπτοντας στη Δάφνη Καραβοκύρη ότι έφτασε να έχει μόλις 25 ευρώ στην τσέπη της, ενώ υπέστη κρίσεις πανικού και αναγκάστηκε να δουλέψει στην υποδοχή νυχτερινού κέντρου για να ορθοποδήσει οικονομικά.

Δείτε τις δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα όπως μεταδόθηκαν στην εκπομπή Happy Day:

«Επειδή έχουμε κάτι σοβαρό που θα συμβεί πολύ σύντομα, με τη Βρισηίδα εκεί θα πάμε πολύ αγαπημένοι, δυνατοί, ενωμένοι, και θα πάμε να διεκδικήσουμε αυτό που μας σκότωσε. Θα πάμε να διεκδικήσουμε την απόλυτη δικαίωση. Πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα.

Δε μπορώ να γνωρίζω και να καταλάβω τον συναισθηματικό κόσμο που μπορεί να έχει κάποιος σε μια δεδομένη στιγμή. Εγώ θέλω η Βρισηίδα να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένη, να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα, και να συνεχίσει τη ζωή της ευτυχισμένη, τίποτα άλλο. Δε θυμώνω, δεν έχω λόγο να θυμώσω. Ό,τι ώρα με χρειαστεί η Βρισηίδα θα είμαι δίπλα της».