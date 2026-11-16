Tι είχε πει σε προηγούμενη συνέντευξή της για την κόρη της Χριστίνα- Νεκταρία;/ βίντεο από MEGA

Ένα πολύ γλυκό στιγμιότυπο μοιράστηκε με τους followers της στα social media η Άννα Μπεζάν.

Η ηθοποιός και σύζυγος του Δημήτρη Παππά, εκμεταλεύτηκε την ηλιόλουστη μέρα και είπε αντί να πάει την τετράχρονη κόρη της σε παιδότοπο ή στις κούνιες, να κάνουν οι δυο τους ένα όμορφο πικ-νικ στη εξοχή.

Η Άννα Μπεζάν με την πεθερά της Χριστίνα Παππά και με την κόρη της Χριστίνα- Νεκταρία για ψώνια/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Ζότος

Έτσι λοιπόν πήγαν να απολαύσουν το γεύμα τους στον ήλιο. Η Χριστίνα- Νεκταρία μάλιστα ήταν σαν ηρωϊδα παραμυθιού καθώς φορούσε ένα γαλάζια φόρεμα με παγιέτες.Όπως φαίνεται από την εικόνα που δημοσίευσε η νύφη της Χριστίνας Παππά εκείνη και η Χριστίνα- Νεκταρία έφαγαν μακαρόνια, κοκκινιστό και κουνουπίδι, ενώ η μονάκριβή της απόλαυσε και τον χυμό της σε πλαστικό ποτηράκι.

«Picnic after school» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας, η Άννα Μπεζάν είχε στείλει ένα μήνυμα στήριξης και ενδυνάμωσης προς όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια αναφέροντας χαρακτηριστικά πως μεγαλώνει την κόρη της για να είναι ελεύθερη.

«Δε μεγαλώνω την κόρη μου για να είναι “καλό κορίτσι”. Τη μεγαλώνω για να είναι ελεύθερη. Να μιλάει χωρίς να φοβάται. Να διεκδικεί χωρίς να απολογείται. Να ζει χωρίς να αποδεικνύει την αξία της. Γιατί ο κόσμος μαθαίνει στα κορίτσι να είναι ήσυχα, και στα αγόρια να είναι δυνατά. Η διεθνής ημέρα της γυναίκας, δεν είναι για λουλούδια. Είναι για φωνές, για δικαιώματα. Για έναν κόσμο όπου καμιά γυναίκα δε θα χρειάζεται να παλεύει για τα αυτονόητα» είχε γράψει στο Instagram.