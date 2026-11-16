Σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς της ΕΡΤ, η Μαριάννα Λαγουρού αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία, στη θεατρική της συνεργασία με τον Γιάννη Σκαραγκά, στην επόμενη τηλεοπτική της δουλειά, αλλά και στη μόνιμη αναγνωρισιμότητα που εξακολουθεί να της δίνει το Κωνσταντίνου και Ελένης.

Η ηθοποιός, που αυτή την περίοδο εμφανίζεται στον θεατρικό μονόλογο Αγριόχορτο σε συνεργασία με τον Γιάννη Σκαραγκά, έκανε γνωστό ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει τηλεοπτικά μέσα από παραγωγή της ΕΡΤ.

Η Μαριάννα Λαγουρού επιστρέφει τηλεοπτικά σε νέα σειρά της ΕΡΤ

Η επιστροφή στην τηλεόραση μέσω ΕΡΤ

«Τηλεόραση έκανα τελευταία φορά στη δεύτερη σεζόν της Μάγισσας, στον ΑΝΤ1. Τώρα θα είμαι στην καινούργια σειρά του Γιάννη Σκαραγκά στην ΕΡΤ», απάντησε στη Μαρία Ηλιάκη.

Με τη δήλωσή της προσδιόρισε τόσο το τελευταίο τηλεοπτικό της πέρασμα, που ήταν στη δεύτερη σεζόν της Μάγισσας στον ΑΝΤ1, όσο και το επόμενο βήμα της, το οποίο θα τη βρει στη νέα σειρά του Γιάννη Σκαραγκά στην ΕΡΤ.

Τι είπε για το Κωνσταντίνου και Ελένης

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε η συμμετοχή της στη σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης, καθώς η Μαριάννα Λαγουρού περιέγραψε ότι ο κόσμος εξακολουθεί να τη συνδέει με τη συγκεκριμένη εμφάνιση, παρά το πέρασμα των χρόνων.

«Όλο αυτό με το Κωνσταντίνου και Ελένης το κουβαλάω χρόνια. Έχει την πλάκα του. Μου μιλάνε καμιά φορά και, ξέρεις, τα θυμούνται πιο πολύ εκείνοι», ανέφερε η ηθοποιός.

Η Μαριάννα Λαγουρού στο Κωνσταντίνου και Ελένης

Η τοποθέτησή της δείχνει ότι η συγκεκριμένη τηλεοπτική συμμετοχή εξακολουθεί να παραμένει ζωντανή στη μνήμη του κοινού, το οποίο θυμάται τις σκηνές και τις ατάκες της σειράς ακόμη και σήμερα.

Η διαχρονικότητα της σειράς και ο ρόλος της Θεοδώρας Σκοπελούζου

Η Μαριάννα Λαγουρού στάθηκε και στη διάρκεια που μπορούν να έχουν ορισμένες τηλεοπτικές παραγωγές, επισημαίνοντας ότι κάποιες σειρές περνούν σε ευρύτερο κοινό και διατηρούν τη θέση τους με τα χρόνια.

«Είναι κάποιες σειρές που τις βλέπουν πια όλοι. Ό,τι έχουμε κάνει είναι καλό», τόνισε η ηθοποιός.

Μία από τις χαρακτηριστικές guest εμφανίσεις της στο Κωνσταντίνου και Ελένης ήταν στον ρόλο της «Θεοδώρας Σκοπελούζου», στο επεισόδιο Η καλή Σαμαρείτης. Στην εξέλιξη του επεισοδίου, η Θεοδώρα μπαίνει στη ζωή του «Κωνσταντίνου Κατακουζηνού» ως γοητευτική γυναίκα, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως φιλάνθρωπο και μέλος καλής οικογένειας.

Ο Κωνσταντίνος γοητεύεται από εκείνη και την ερωτεύεται, όμως στη συνέχεια αποκαλύπτεται ότι πίσω από την εικόνα που προβάλλει υπάρχει διαφορετική στόχευση. Η Θεοδώρα ενδιαφέρεται για τα χρήματα και προσπαθεί να αποσπάσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ποσά από τις καταθέσεις του, ενώ παράλληλα έχει αδυναμία στον τζόγο και θέλει χρήματα για να συνεχίσει να παίζει χαρτιά.