Ματθίλδη Μαγγίρα: Σπάνια βραδινή έξοδος με την κόρη της, Λήδα Φόστερ

Μαμά και κόρη μαζί σε βραδινή έξοδο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ματθίλδη Μαγγίρα και η κόρη της, Λήδα Φόστερ, πραγματοποίησαν σπάνια κοινή έξοδο στο Hotel Music Hall.
  • Η Ματθίλδη φορούσε καφέ δερμάτινο παλτό και animal print πουκάμισο, ενώ η Λήδα είχε casual εμφάνιση με λευκό top και γκρι bomber jacket.
  • Η Λήδα Φόστερ είναι πολυτάλαντη καλλιτέχνιδα, ασχολούμενη με το τραγούδι, τη σύνθεση και την υποκριτική.
  • Έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι "Broken Paradise" και συνεργάστηκε με τον κιθαρίστα της Alicia Keys.
  • Η σχέση μητέρας και κόρης είναι στενή, με αμοιβαία εμπιστοσύνη και αγάπη.

Μια σπάνια κοινή βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν η Ματθίλδη Μαγγίρα και η κόρη της, Λήδα Φόστερ, οι οποίες βρέθηκαν στο Hotel Music Hall, όπου εμφανίζονται η Πάολα και ο Δήμος Αναστασιάδης.

Ματθίλδη Μαγγίρα – Λήδα Φόστερ: Η κομψή μαμά και η stylish κόρη της σε βραδινή έξοδο

Μαμά και κόρη πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό, χαρίζοντας ένα όμορφο στιγμιότυπο και τραβώντας τα βλέμματα με τις στιλιστικές επιλογές τους. Η Ματθίλδη Μαγγίρα, πάντα ξεχωριστή στις εμφανίσεις της, επέλεξε ένα μακρύ καφέ δερμάτινο παλτό, το οποίο συνδύασε με animal print πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και nude γόβες. Τα κοντά, γκρίζα μαλλιά της, σε ένα μοντέρνο pixie κούρεμα με φράντζα, ολοκλήρωναν ένα ιδιαίτερο και κομψό σύνολο.

Στο πλευρό της, η  Λήδα Φόστερ κινήθηκε σε πιο casual και νεανική διάθεση, επιλέγοντας ένα λευκό top, γκρι bomber jacket και φαρδύ τζιν παντελόνι με σκισίματα. Τα sneakers, τα εντυπωσιακά γυαλιά οράσεως και τα ασημένια κοσμήματα έδωσαν τις δικές τους πινελιές στο look της.

Ματθίλδη Μαγγίρα – Λήδα Φόστερ: Η κομψή μαμά και η stylish κόρη της σε βραδινή έξοδο

Ματθίλδη Μαγγίρα – Λήδα Φόστερ: Η κομψή μαμά και η stylish κόρη της σε βραδινή έξοδο

Η κόρη της Ματθίλδης Μαγγίρα και του μουσικού Άλεξ Φόστερ έχει μεγαλώσει μέσα σε ένα έντονα καλλιτεχνικό περιβάλλον, έχοντας ως πρότυπα τη μητέρα της και τη θεία της, Μπέττυ Μαγγίρα. Ωστόσο, η ίδια έχει χαράξει τη δική της πορεία, με βασικό άξονα τη μουσική.

Η Λήδα είναι πολυτάλαντη, καθώς ασχολείται με το τραγούδι, τη σύνθεση και την υποκριτική, ενώ αυτοχαρακτηρίζεται ως «καλλιτεχνικο-ηθοποιός-μουσικός-καπετάνισσα και επιχειρηματίας».

Ματθίλδη Μαγγίρα – Λήδα Φόστερ: Η κομψή μαμά και η stylish κόρη της σε βραδινή έξοδο

Μάλιστα, έχει ήδη κάνει τα δικά της μουσικά βήματα, κυκλοφορώντας το τραγούδι «Broken Paradise», το οποίο, όπως έχει αποκαλύψει, γράφτηκε πριν από τέσσερα χρόνια και είναι εμπνευσμένο από μια προσωπική της ιστορία. Ιδιαίτερη στιγμή για την ίδια αποτέλεσε και η συνεργασία της με τον κιθαρίστα της Alicia Keys, με τον οποίο έχει δημιουργήσει δύο κομμάτια.

Η σχέση της με τη μητέρα της είναι ιδιαίτερα στενή, με τη Λήδα να έχει περιγράψει σε τηλεοπτική συνέντευξή της πως οι δυο τους μεγάλωσαν ουσιαστικά μαζί, διατηρώντας μια σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίας αγάπης.

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