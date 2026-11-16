Μπορεί η καθημερινότητά τους να έχει αλλάξει ολοκληρωτικά από τότε που ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, ωστόσο η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απολαμβάνουν κάθε στιγμή της νέας τους ζωής ως γονείς.

Η παρουσιάστρια, που δεν κρύβει τη μεγάλη αδυναμία που έχει στην κόρη της, μοιράζεται κατά διαστήματα με τους διαδικτυακούς της φίλους μικρές στιγμές από την οικογενειακή τους καθημερινότητα. Αυτή τη φορά, μέσα από τα Instagram stories της, έδωσε μια γλυκιά γεύση από τον χρόνο που περνούν μαζί ο σύζυγός της και η μικρή Ξένια.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απαθανατίστηκε σε μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή με την κόρη του, ενώ περνούσαν χρόνο μαζί σε εστιατόριο. Ο επιχειρηματίας ταϊζει το κοριτσάκι του.

Ωστόσο, εκτός από τη γλυκιά αυτή στιγμή, την προσοχή μας τράβηξε και το στιλ της μικρής Ξένιας, η οποία φαίνεται πως έχει ήδη αποκτήσει τη δική της ξεχωριστή θέση στον κόσμο της παιδικής μόδας!

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε και μια κοντινή φωτογραφία από τα παπουτσάκια της κόρης της, αποκαλύπτοντας μια πολύ χαριτωμένη επιλογή. Η μικρή φορούσε λευκές πλεκτές καλτσούλες, συνδυασμένες με μποτάκια σε λεοπάρ μοτίβο, μια ιδιαίτερη πινελιά που ξεχώριζε.

«My little», έγραψε η παρουσιάστρια στη φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με μια κόκκινη καρδιά, εκφράζοντας με λίγες μόνο λέξεις την αδυναμία της στη μονάκριβη κόρη της.