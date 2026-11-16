17 Νοεμβρίου - Επέτειος Πολυτεχνείου: Γιατί είναι αργία για τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν τα Πανεπιστήμια, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Το αφιέρωμα στην εμβληματική επέτειο του Πολυτεχνείου / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 17η Νοεμβρίου είναι η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973 κατά της στρατιωτικής δικτατορίας.
  • Η ημέρα είναι σχολική αργία, αλλά δεν επηρεάζει τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών και επιχειρήσεων.
  • Οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις για την αντίσταση στη δικτατορία, με υποχρεωτική παρουσία.
  • Τα μαθήματα δεν θα γίνουν με το κανονικό πρόγραμμα και οι μαθητές θα αποχωρήσουν μετά τις εκδηλώσεις.
  • Τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα παραμείνουν κλειστά.

Η επέτειος του Πολυτεχνείου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τον Νοέμβριο του 1973, φοιτητές και πολίτες εξεγέρθηκαν απέναντι στη στρατιωτική δικτατορία, διεκδικώντας ελευθερία και δημοκρατία. 

Το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένει έως σήμερα συνδεδεμένο με την εξέγερση και τα διαχρονικά μηνύματά της.

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Η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου έχει χαρακτήρα σχολικής αργίας όπου λαμβάνουν χώρα τιμητικές εκδηλώσεις / Φωτογραφία: Eurokinissi

Η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου έχει χαρακτήρα σχολικής αργίας όπου λαμβάνουν χώρα τιμητικές εκδηλώσεις / Φωτογραφία: Eurokinissi

Η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου εορτάζεται κάθε 17 Νοέμβρη, με τη συγκεκριμένη μέρα να αποτελεί ημέρα μνήμης, χωρίς ωστόσο να είναι επίσημη αργία για το σύνολο των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, η ημερομηνία έχει χαρακτήρα σχολικής αργίας όπου λαμβάνουν χώρα τιμητικές εκδηλώσεις για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, μία μέρα όμως η οποία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες θα λειτουργήσουν κανονικά.

Η παρουσία των μαθητών στις εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο καθεστώς των απουσιών που θα ισχύσει για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η παρουσία των μαθητών στις εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο καθεστώς των απουσιών που θα ισχύσει για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / Φωτογραφία: Unsplash.com

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας την Τρίτη 17 Νoεμβρίου θα πραγματοποιηθούν σχολικές εκδηλώσεις, μέσω των οποίων οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή τα γεγονότα και τη σημασία της αντίστασης στη δικτατορία.

Η παρουσία των μαθητών στις εκδηλώσεις αυτές, οι οποίες αναδεικνύουν τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και τον σεβασμό απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι υποχρεωτική, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο καθεστώς των απουσιών που θα ισχύσει για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Επέτειος Πολυτεχνείου: Τι γιορτάζουµε στις 17 Νοέµβρη

Επιπλέον, τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν με το κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα, ενώ μετά την ολοκλήρωση της σχολικής γιορτής, οι μαθητές θα αποχωρήσουν από τα σχολεία.

Συμπερασματικά, η Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 θα είναι ημέρα σχολικών εκδηλώσεων και όχι ημέρα αργίας για τους μαθητές, με τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών να παραμένουν κλειστά.

 

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