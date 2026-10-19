Οι ώρες κοινής ησυχίας έχουν αλλάξει από την 1η Οκτωβρίου, καθώς ξεκίνησε η χειμερινή περίοδος, η οποία διαρκεί έως τις 31 Μαρτίου 2027. Οι πολίτες καλούνται να προσαρμόσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες στο νέο ωράριο, καθώς η διατάραξη της ησυχίας μπορεί να επιφέρει ποινικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3/1996, οι ώρες κοινής ησυχίας κατά τη χειμερινή περίοδο διαμορφώνονται σε δύο χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα.



Από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως και τις 31 Μαρτίου 2027, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι οι εξής:

Μεσημέρι: 15:30 – 17:30

Νύχτα: 22:00 – 07:30

Το συγκεκριμένο ωράριο ισχύει κατά τη χειμερινή περίοδο. Αντίθετα, κατά τη θερινή περίοδο, η οποία διαρκεί από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι 15:00 – 17:30 το μεσημέρι και 23:00 – 07:00 τη νύχτα.

Τι απαγορεύεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας

Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων ωρών, δεν επιτρέπονται δραστηριότητες που προκαλούν έντονο θόρυβο και διαταράσσουν την ηρεμία των κατοίκων.

Στις δραστηριότητες που υπόκεινται σε περιορισμούς περιλαμβάνονται οι θορυβώδεις εργασίες, η δυνατή μουσική, οι φωνασκίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις. Περιορισμοί ισχύουν επίσης για θορύβους σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους.

Ποιες ποινές προβλέπονται για τη διατάραξη της κοινής ησυχίας

Η παραβίαση των διατάξεων για την κοινή ησυχία μπορεί να έχει ποινικές συνέπειες. Σύμφωνα με το παρεχόμενο υλικό, το άρθρο 10 του Ν. 4637/2019 προβλέπει για τις σχετικές παραβάσεις φυλάκιση έως πέντε μήνες ή χρηματική ποινή έως 150 ημερήσιες μονάδες, με το αναφερόμενο εύρος να φτάνει από 150 έως 15.000 ευρώ.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να επέμβει έπειτα από κλήση πολίτη για περιστατικό διατάραξης της κοινής ησυχίας. Αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, είναι δυνατή και η σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι κυρώσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση περιστατικών που διαταράσσουν την ηρεμία στις κατοικημένες περιοχές.