Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο και οι ποινές για τους παραβάτες

Τι απαγορεύεται και ποιες κυρώσεις προβλέπονται για διατάραξη της ησυχίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.10.26 , 11:06 Η Zeekr κέρδισε τις εντυπώσεις στην Auto Athina 2026
19.10.26 , 11:05 Δημήτρης Μακαλιάς για Φαίη Σκορδά: «Είπα αμέσως το "ναι"!»
19.10.26 , 10:51 Εξοικονόμηση ενέργειας: 23 τρόποι για μείωση κατανάλωσης
19.10.26 , 10:50 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό: ΕΝΦΙΑ, φορολογία, κενά ακίνητα
19.10.26 , 10:44 100 χρόνια Ducati: Τρεις ημέρες πάθους στις Σέρρες
19.10.26 , 10:18 Έχασες την πρεμιέρα του IQ160; Δες το επεισόδιο online!
19.10.26 , 10:18 Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο και οι ποινές για τους παραβάτες
19.10.26 , 10:04 Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
19.10.26 , 10:04 Ατύχημα για τον Χάρη Βαρθακούρη: «Συνέθλιψα τον αστράγαλό μου»
19.10.26 , 10:00 Το 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας, τον Δεκέμβριο
19.10.26 , 09:58 Μπήλιου: Eβδομαδιαίες προβλέψεις- Επανάληψη τετραγώνου & ανάδρομος Ερμής
19.10.26 , 09:45 Γαλλία: Παραίτηση από τον υπουργό Εσωτερικών - Την απέρριψε ο Μακρόν
19.10.26 , 09:32 Μεσσαροπούλου για Αργυρό: «Τελευταία κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο»
19.10.26 , 09:17 Κρατερός Κατσούλης: Εκτός εκπομπής λόγω ατυχήματος - Τι είπε η Μαρία Ηλιάκη
19.10.26 , 09:11 Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο και ενίσχυση συνταξιούχων - Τα ποσά
Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο και ενίσχυση συνταξιούχων - Τα ποσά
Σίσσυ Χρηστίδου: Στην Κέρκυρα με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο
Στο νοσοκομείο η Αγγελική Ηλιάδη- Επιδεινώθηκε η υγεία της
Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
Βάσω Λασκαράκη: Η ηλικία, η κόρη και ο λόγος του διαζυγίου της
Ατύχημα για τον Χάρη Βαρθακούρη: «Συνέθλιψα τον αστράγαλό μου»
Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο και οι ποινές για τους παραβάτες
Πίερια: «Έκανε έναν ατυχή ελιγμό, υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του»
Μαρία Μαζωνάκη: «Πάρε και την καρδιά μου» - Η ανάρτηση μετά το μνημόσυνο
Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ώρες κοινής ησυχίας για τη χειμερινή περίοδο (1 Οκτωβρίου 2026 - 31 Μαρτίου 2027) είναι 15:30-17:30 και 22:00-07:30.
  • Απαγορεύονται θορυβώδεις δραστηριότητες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, όπως δυνατή μουσική και φωνασκίες.
  • Ποινές για παραβάσεις περιλαμβάνουν φυλάκιση έως 5 μήνες ή χρηματική ποινή έως 15.000 ευρώ.
  • Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να επέμβει σε περιπτώσεις διατάραξης της ησυχίας, με δυνατότητα σύλληψης.
  • Η θερινή περίοδος έχει διαφορετικές ώρες κοινής ησυχίας: 15:00-17:30 και 23:00-07:00.

Οι ώρες κοινής ησυχίας έχουν αλλάξει από την 1η Οκτωβρίου, καθώς ξεκίνησε η χειμερινή περίοδος, η οποία διαρκεί έως τις 31 Μαρτίου 2027. Οι πολίτες καλούνται να προσαρμόσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες στο νέο ωράριο, καθώς η διατάραξη της ησυχίας μπορεί να επιφέρει ποινικές κυρώσεις.

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3/1996, οι ώρες κοινής ησυχίας κατά τη χειμερινή περίοδο διαμορφώνονται σε δύο χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως και τις 31 Μαρτίου 2027, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι οι εξής:

  • Μεσημέρι: 15:30 – 17:30
  • Νύχτα: 22:00 – 07:30

Το συγκεκριμένο ωράριο ισχύει κατά τη χειμερινή περίοδο. Αντίθετα, κατά τη θερινή περίοδο, η οποία διαρκεί από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι 15:00 – 17:30 το μεσημέρι και 23:00 – 07:00 τη νύχτα.

Τι απαγορεύεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας

Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων ωρών, δεν επιτρέπονται δραστηριότητες που προκαλούν έντονο θόρυβο και διαταράσσουν την ηρεμία των κατοίκων.

Στις δραστηριότητες που υπόκεινται σε περιορισμούς περιλαμβάνονται οι θορυβώδεις εργασίες, η δυνατή μουσική, οι φωνασκίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις. Περιορισμοί ισχύουν επίσης για θορύβους σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους.

Ποιες ποινές προβλέπονται για τη διατάραξη της κοινής ησυχίας

Η παραβίαση των διατάξεων για την κοινή ησυχία μπορεί να έχει ποινικές συνέπειες. Σύμφωνα με το παρεχόμενο υλικό, το άρθρο 10 του Ν. 4637/2019 προβλέπει για τις σχετικές παραβάσεις φυλάκιση έως πέντε μήνες ή χρηματική ποινή έως 150 ημερήσιες μονάδες, με το αναφερόμενο εύρος να φτάνει από 150 έως 15.000 ευρώ.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να επέμβει έπειτα από κλήση πολίτη για περιστατικό διατάραξης της κοινής ησυχίας. Αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, είναι δυνατή και η σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι κυρώσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση περιστατικών που διαταράσσουν την ηρεμία στις κατοικημένες περιοχές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλλαγή Ώρας: Νωρίτερα Φέτος Η Χειμερινή Ώρα
Ελλαδα
Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
Πτώση αεροσκάφους στην Πιερία: Η μαρτυρία για τον ελιγμό
Ελλαδα
Πίερια: «Έκανε έναν ατυχή ελιγμό, υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του»
Αχαρνές: Μεθυσμένος Οδηγός Μπούκαρε Σε Παιδική Χαρά
Ελλαδα
Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» σε παιδική χαρά στις Αχαρνές
Λέσβος: Ναυάγιο Με Έξι Νεκρούς
Ελλαδα
Ναυάγιο με έξι νεκρούς στη Λέσβο – Ανάμεσά τους γυναίκα κι ένα βρέφος
Θάνατος Μαζωνάκη
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Η νέα υπεραπιστική γραμμή της γιατρού - Τι θα υποστηρίξει
Τζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 18/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.500.000 ευρώ
Πτώση Αεροσκάφους Πιερία
Ελλαδα
Πιερία: Πιλότος καναντέρ και πατέρας 4 παιδιών ο ένας από τους δύο νεκρούς
Ακυβέρνητο Ιστιοφόρο - Λιμενικό Σώμα
Ελλαδα
Ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες ανοιχτά του Καφηρέα
Πιερία: Έπεσε μονοκινητήριο αεροσκάφος
Ελλαδα
Πιερία: Έπεσε μονοκινητήριο αεροσκάφος - Νεκροί οι επιβαίνοντες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top