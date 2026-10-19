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Παρακολούθησε τις περιπέτειες της Πηνελόπης και του Αργύρη στο star.gr/tv

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Η συνέντευξη του Αργύρη Καλατζή και της Πηνελόπης Μουρίκη στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σειρά «IQ 160» προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22:10 από το Star.
  • Όλα τα επεισόδια είναι διαθέσιμα online στο star.gr/tv για 30 ημέρες μετά την προβολή τους.
  • Στο 1ο επεισόδιο, η Πηνελόπη και ο Αργύρης αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ανατροφή του γιου τους και μια αστυνομική υπόθεση δολοφονίας.
  • Η συμβίωση με τέσσερα παιδιά δημιουργεί εκρηκτικές καταστάσεις στη ζωή του Αργύρη και της Πηνελόπης.
  • Μια ξαφνική απώλεια και ένα πρόσωπο από το παρελθόν απειλούν τη σχέση τους.

Η αγαπημένη σειρά «IQ 160» προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22:10 μέσα από τη συχνότητα του Star, προσφέροντας μοναδικές στιγμές γέλιου, μυστηρίου και ασταμάτητης δράσης.

Αν θες να απολαμβάνεις τις εξελίξεις της σειράς ανά πάσα στιγμή, όλα τα επεισόδια είναι διαθέσιμα στο star.gr/tv. Ανεβαίνουν αφού παίξουν στην τηλεόραση και μπορείς να τα παρακολουθήσεις έως και 30 ημέρες μετά την προβολή τους. 

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Τι είδαμε στο 1ο επεισόδιο του IQ 160 

Μετά τη γέννηση του γιου τους, η ζωή της Πηνελόπης και του Αργύρη έχει αλλάξει ριζικά. Οι δυο τους μένουν πλέον μαζί στο διαμέρισμα του Αργύρη, όμως η ανατροφή του μικρού Μιχαλάκη αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητική.

Παράλληλα, στην πρώτη τους αστυνομική υπόθεση, ο γιος ενός Πολωνού διευθυντή σούπερ μάρκετ βρίσκεται δολοφονημένος στο σπίτι του, ενώ το μωρό του έχει αφεθεί μέσα στο αυτοκίνητο. Η γυναίκα του και μητέρα του παιδιού υπάρχει μόνο σε φωτογραφίες, με την Πηνελόπη να ανακαλύπτει πως το θύμα είχε χρησιμοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργήσει μια εικονική οικογένεια, θέλοντας να δώσει χαρά στην άρρωστη μητέρα του.

Η ευφυΐα της Πηνελόπης βοηθά να εντοπιστεί ο αληθινός πατέρας: ένας άφραγκος επίδοξος ληστής, ο οποίος στην απελπισία του πείστηκε να «δανείσει» το μωρό του στο θύμα για λίγες μέρες. Όταν ο Πολωνός εξαφανίζεται, ο βιολογικός πατέρας πανικοβάλλεται και πιάνει ομήρους μέσα στο σούπερ μάρκετ -ανάμεσά τους την Πηνελόπη και τον Αργύρη- απαιτώντας να του βρουν το παιδί. Οπλισμένος και σε κατάσταση αμόκ, βάζει τη ζωή όλων σε άμεσο κίνδυνο!

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Τι θα δούμε στον 4ο κύκλο

Ποιος είπε ότι η συμβίωση με την Πηνελόπη Μουρίκη (Σμαράγδα Καρύδη) και... τέσσερα παιδιά είναι εύκολη υπόθεση; Ο Αργύρης Καλατζής (Νίκος Κουρής) το διαπιστώνει με τον πιο οδυνηρό, πλην κωμικοτραγικό τρόπο, όταν η Πηνελόπη μετακομίζει στο σπίτι του με τα τρία της παιδιά, αλλά και τον καρπό του έρωτά τους, τον Μιχαλάκη.

Έχασες την πρεμιέρα του IQ160; Δες το επεισόδιο online!

Το μεγάλωμα του μωρού και η συγκατοίκηση αποδεικνύονται πιο δύσκολα απ’ ό,τι περιέμεναν, ειδικά αν συνυπολογιστεί η εκρηκτική τους καθημερινότητα στο αστυνομικό τμήμα. Αν και η σπίθα του έρωτά τους παραμένει αναμμένη, τα ξενύχτια, οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις και οι νέες σκοτεινές υποθέσεις δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που φέρνει και τους δύο στα όριά τους.

Καθώς οι συνεργάτες τους προσπαθούν να κρατήσουν τις ισορροπίες, η Πηνελόπη καταφέρνει για άλλη μια φορά να δοκιμάσει την υπομονή του Αργύρη, μετατρέποντας τη σχέση τους σε «βομβαρδισμένο τοπίο». Κι ενώ η ίδια καλείται να πάρει δραστικές αποφάσεις για το μέλλον της, μια ξαφνική απώλεια θα τη χτυπήσει σαν κεραυνός. Την ίδια στιγμή, ένα πρόσωπο από το παρελθόν εισβάλλει ξανά στη ζωή της, απειλώντας να τινάξει στον αέρα όχι μόνο τη σχέση της με τον Αργύρη, αλλά και την ίδια της την καθημερινότητα.

Σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο, γεμάτο αγωνία, ανατροπές και πάντα ξεκαρδιστικές καταστάσεις, η Πηνελόπη καλείται να απαντήσει στο πιο κρίσιμο ερώτημα: μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει για να προστατεύσει όσους αγαπά;

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IQ 160
 |
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
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ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
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