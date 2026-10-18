Ο Χρήστος και ο Κώστας τα δύο αδέρφια που μοιάζουν σαν δίδυμα έφτασαν στον τελικό του Lingo το βράδυ της Κυριακής και ο Νίκος Μουτσινάς τους αποκάλυψε πως το γράμμα που θα παίξουν θα είναι το Σ και ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους είναι 90 δευτερόλεπτα.

Οι δύο παίκτες με οδηγό την ταχύτητα προσπάθησαν να βρουν τη σωστή λέξη και με την τρίτη προσπάθεια βρίσκουν τη λέξη “σέλα”.

Τα δύο αδέρφια πήραν στον κουμπαρά τους 1.120 ευρώ και συνέχισαν με το γράμμα Μ να βγαίνει στον πίνακα.

Ο χρόνος; 75 δεύτερα.

Οι δύο παίκτες κατάφεραν και πάλι να βρουν τη λέξη, που ήταν “μονές” και πήραν 2.240.

Τώρα ο Νίκος Μουτσινάς έδωσε το γράμμα Π και όταν είπε στους παίκτες πέταμα όλα, εννοώντας να πετάξουν όλα τα προηγούμενα γράμματα γιατί ήταν λάθος, οι παίκτες είπαν πέταμα και όταν έμειναν τα γράμματα Π.Τ.Μ.Α, βρήκαν τη λέξη που ήταν ΠΑΤΩΜΑ.

Οι δύο παίκτες έφυγαν πλουσιότεροι κατά 4.480 ευρώ,

Δείτε το Lingo

