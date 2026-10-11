Σε έναν τελικό που κρατούσε την αναπνοή των τηλεθεατών μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, το διαγωνιζόμενο ζευγάρι στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι LINGO με τον Νίκο Μουτσινά παρέδωσε μαθήματα ψυχραιμίας, ταχύτητας και λεξιλογικής ετοιμότητας, συγκεντρώνοντας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για τον κουμπαρά του ταξιδιού τους.

LINGO: Ο Νίκος Μουτσινάς υποδέχτηκε στον τελικό την Εύη & τον Γιώργο

Η εκρηκτική αρχή με το γράμμα «Τ»

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε με τα 90 δευτερόλεπτα στη διάθεση των παικτών. Το αρχικό γράμμα που τους κληρώθηκε ήταν το Τ, με την πρώτη λέξη «ΤΥΡΙ» να σχηματίζεται σχεδόν ακαριαία. Με γρήγορες κινήσεις και σωστή τακτική στο αποκαλούμενο «πέταμα» των ενδιάμεσων γραμμάτων, κατάφεραν να ξεκλειδώσουν αμέσως τα επόμενα γράμματα, ολοκληρώνοντας τον πρώτο γύρο χωρίς καν να προλάβει να κυλήσει ο χρόνος. Το ξεκίνημα αυτό εξασφάλισε 570 ευρώ στον κουμπαρά του ταξιδιού, με τον Νίκο Μουτσινά να πανηγυρίζει και να σχολιάζει με το χαρακτηριστικό του χιούμορ τους πρώτους αυτούς καρπούς της προσπάθειάς τους.

Η πίεση του χρόνου και η ανατροπή στο γράμμα «Μ»

Στη συνέχεια, η Εύη κι ο Γιώργος κλήθηκαν να παίξουν με το γράμμα Μ έχοντας στη διάθεσή τους 80 δευτερόλεπτα. Η διαδρομή τους σε αυτό το στάδιο κινήθηκε ως εξής:

Η λέξη «ΜΑΥΡΟ»: Αρχικά σχημάτισαν τη λέξη «ΜΑΥΡΟ», καταφέρνοντας να διατηρήσουν το γράμμα Α στη σωστή του θέση.

LINGO: Η Εύη κι ο Γιώργος τα πήγαν πολύ καλά με τον χρόνο

Η λέξη «ΜΕΡΙΑ»: Στη συνέχεια, αφού απομάκρυναν τα υπόλοιπα γράμματα, αξιοποίησαν τη μετακίνηση του Α για να βρουν τη λέξη «ΜΕΡΙΑ».

Η λέξη «ΜΠΑΛΑ»: Με εντυπωσιακά αντανακλαστικά, έκλεισαν τον γύρο βρίσκοντας τη λέξη «ΜΠΑΛΑ», γεγονός που ξεκλείδωσε ολοκαίνουρια γράμματα στο ταμπλό.

Η εξαιρετική αυτή εμφάνιση ανέβασε τα συνολικά τους κέρδη, προκαλώντας την αυθόρμητη αντίδραση του Νίκου, ο οποίος αναρωτήθηκε χαριτολογώντας πότε θα κανονίσουν... ραντεβού για εγκεφαλογράφημα, εντυπωσιασμένος από την αστραπιαία σκέψη τους κάτω από την πίεση του χρονομέτρου.

Το καθοριστικό εξάρι με το γράμμα «Κ» και η τελική νίκη

Στον καθοριστικό γύρο για το εξάρι, με πενήντα τρία δευτερόλεπτα να απομένουν, το ζευγάρι κλήθηκε να αναμετρηθεί με το γράμμα Κ. Η λέξη «ΚΑΙΡΟΣ» δόθηκε χωρίς καμία καθυστέρηση, επιτρέποντάς τους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Αμέσως μετά, με μελετημένες μετακινήσεις γραμμάτων, βρήκαν τη λέξη «ΚΡΑΣΙΑ», σφραγίζοντας μια θριαμβευτική πορεία.

LINGO: Το ζευγάρι κέρδισε συνολικά 6.280 ευρώ!

Με την ολοκλήρωση της προσπάθειάς τους, η Εύη κι ο Γιώργος πρόσθεσαν επιπλέον 280 ευρώ στον κουμπαρά τους, διατηρώντας παράλληλα πολύτιμο χρόνο στο ρολόι για τη συνέχεια. Ο Νίκος Μουτσινάς αποθέωσε τους διαγωνιζόμενους για τη στρατηγική, την ταχύτητα και τη χημεία τους, αποχαιρετώντας τους με θερμά συγχαρητήρια και τονίζοντας πως η εξαιρετική τους ποιότητα ως παίκτες ήταν φανερή από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Το ζευγάρι κέρδισε συνολικά 6.280 ευρώ, με τον Νίκο Μουτσινά να τους δίνει τα συγχαρητήριά του!

Δείτε όλα τα επεισόδια του LINGO