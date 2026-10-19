Εξοικονόμηση ενέργειας: 23 τρόποι για μείωση κατανάλωσης

Οι προτάσεις του υπουργείου Ενέργειας

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Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (BOOM 💥 Photography)
Εξοικονόμηση Ενέργειας: 23 Τρόποι Για Μείωση Κατανάλωσης
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι απαραίτητη λόγω υψηλών τιμών ενέργειας.
  • Μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση και τους λογαριασμούς.
  • Σημαντικοί τρόποι εξοικονόμησης περιλαμβάνουν απομόνωση χώρων, ρύθμιση θερμοστατών και χρήση ενεργειακά αποδοτικών συσκευών.
  • Η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα και η αντικατάσταση λαμπτήρων με LED είναι επίσης αποτελεσματικές στρατηγικές.
  • Η συντήρηση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης είναι κρίσιμη για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Με τις τιμές της ενέργειας να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η εξοικονόμηση ρεύματος αποτελεί ανάγκη για κάθε νοικοκυριό. Μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση και να ελαφρύνουν τους λογαριασμούς.

Στα 35 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Δείτε 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 

1) Απομόνωση χώρων που δε χρησιμοποιούνται

Κλείνουμε τα σώματα θέρμανσης και τις εσωτερικές πόρτες (εάν υπάρχουν) που οδηγούν σε διαδρόμους ή κοντά σε σκάλες. Έτσι, κλείνουμε τις φυσικές διόδους αέρα, εμποδίζοντας το ζεστό αέρα να διαφύγει μέσα από το σπίτι. 

2) Ελεύθερα θερμαντικά σώματα

Τα θερμαντικά σώματα δεν πρέπει να είναι σκεπασμένα, π.χ. με καλύμματα, ή να εμποδίζεται η απόδοσή τους από έπιπλα. 

3) Στεγανοποιούμε πόρτες και παράθυρα

Τοποθετούμε μονωτικές ταινίες ή κουρτίνες. Σύμφωνα με μελέτες (DOE), όταν τραβηχτούν, οι κουρτίνες μπορούν να μειώσουν την απώλεια θερμότητας από ένα ζεστό δωμάτιο έως και 10%. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε μεμβράνες σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες ή μόνο σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε. 

4) Ελέγχουμε το μονωτικό λάστιχο στις πόρτες ψυγείων, καταψυκτών και φούρνων, ώστε να κάνει καλή επαφή και να μην υπάρχει απώλεια ενέργειας (απώλεια ψύξης). 

5) Περιορίζουμε τη διάρκεια που αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου: Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούμε τον χρόνο ανάκτησης θερμοκρασίας (απώλεια ψύξης, φως ψυγείου) με συνέπεια να μειώνεται η κατανάλωση από τη λειτουργία του μοτέρ. 

6) Ρυθμίζουμε το θερμοστάτη

  • Του συστήματος ψύξης ψυγείων και καταψυκτών σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. 
  • Του θερμοσίφωνα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. 
  • Του aircondition (εάν το αφήνουμε ανοικτό) κατά τις ώρες απουσίας μας από το σπίτι σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Επίσης κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορούμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία έως και 2 βαθμούς. 

7) Τοποθέτηση των οικιακών συσκευών (π.χ. ψυγείου, καταψύκτη και στεγνωτηρίου ρούχων) μακριά από εστίες θέρμανσης. 

8) Πλένουμε τα ρούχα μας στο πλυντήριο ρούχων σε χαμηλή θερμοκρασία. 

9) Κλείσιμο συσκευών όταν είναι σε κατάσταση αναμονής (stand-by). 

10) Όταν δεν χρησιμοποιούμε το τζάκι, η καμινάδα πρέπει να είναι κλειστή από το κλείστρο της. 

11) Κλείνουμε το φούρνο μας 10 – 15 λεπτά πριν τελειώσει το μαγείρεμα, καθώς η θερμότητα που υπάρχει επαρκεί για να ετοιμαστεί το φαγητό μας. 

12) Τα μαγειρικά σκεύη πρέπει να εφαρμόζουν καλά στα μάτια της κουζίνας. 

13) Όπου είναι εφικτό όταν μαγειρεύουμε χρησιμοποιούμε χύτρα ταχύτητας. 

14) Χαμηλώνουμε τη φωτεινότητα όσο μπορούμε στις συσκευές με οθόνη (π.χ. Η/Υ, τηλεοράσεις). 

15) Εγκατάσταση προγραμματιζόμενου θερμοστάτη:

Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης επιτρέπει τον προκαθορισμό διαφορετικών θερμοκρασιών για διαφορετικές ώρες της ημέρας. Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης εξοικονομεί χρήματα τόσο για κλιματισμό όσο και για θερμότητα. 

16) Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα 

Επιτρέπουν την αυτόματη ρύθμιση της ροής του ζεστού νερού ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του κάθε χώρου ξεχωριστά. Η τοποθέτηση τους γίνεται τοπικά επάνω σε κάθε θερμαντικό σώμα ξεχωριστά και ρυθμίζουν προοδευτικά τη ροή του ζεστού νερού. Έτσι κάθε θερμαντικό σώμα γίνεται ανεξάρτητο και απομονώνεται αυτόματα όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, τη στιγμή που οι υπόλοιποι χώροι που έχουν ανάγκη θέρμανσης συνεχίζουν να λειτουργούν 

17) Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης στον λέβητα 

18) Συντήρηση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, π.χ. λέβητα, αντλιών θερμότητας, κλιματιστικών 

19) Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα 

20) Αντικατάσταση συσκευών με συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης βάσει του πλαισίου ενεργειακής σήμανσης και των προδιαγραφών EnergyStar. 

21) Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με τεχνολογία led. 

22) Αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά – ενεργειακά. 

23) Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης 

 

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