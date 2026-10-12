Μέσα σε ένα ζοφερό διεθνές περιβάλλον για τις τιμές στην ενέργεια, την Τετάρτη περιμένουμε τις ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Ο Γιώργος Ευγενίδης μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στην αντλία.

Όπως επισήμανε, μια μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση της τιμής του πετρελαίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις και φαίνεται ότι το πλαίσιο έχει περίπου κλειδώσει 35 λεπτά επιδότησης από το κράτος και τα διυλιστήρια, αυτό σημαίνει μια τιμή αντλίας από 1,5 έως 1,6 ευρώ/λίτρο, ανάλογα με τη διεθνή τιμή.

Επίσης θα ανακοινωθεί η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20% για όλα τα μέσα θέρμανσης. Σίγουρα θα συνεχιστεί και η επιδότηση στο diesel ως τέλος Οκτωβρίου και βλέπουμε, όσο για τη βενζίνη αυτή την ώρα δεν φαίνεται να συνεχίζεται το πλαίσιο επιδότησης.

Τι σημαίνει η παρέμβαση στην αντλία για τους καταναλωτές

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά: η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θα είναι φθηνότερη σε σχέση με το πόσο έκλεισε πέρυσι η διάθεση, όμως και πάλι θα είναι ακριβότερη σε σχέση με την τιμή που άνοιξε πέρυσι, ήταν περίπου στο 1,10. Βέβαια, μεσολάβησε ο πόλεμος που έβαλε φωτιά στις διεθνείς τιμές και υπάρχει και το ζήτημα της μειωμένης προμήθειας.

