Την ώρα που η ακρίβεια εξακολουθεί να εξανεμίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων, το οποίο απειλεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό ενόψει των Χριστουγέννων και της νέας χρονιάς.
Παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η πραγματικότητα στα ράφια των σούπερ μάρκετ παραμένει απογοητευτική, με τους νέους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών να προμηνύουν αυξήσεις που αγγίζουν το 25% στη χονδρική.
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