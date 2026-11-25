Δείτε βίντεο της Ολίβια Βασιλόπουλος από τη μεγάλη βραδιά του Miss Universe

Μπορεί η Ολίβια Βασιλόπουλος να μην κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στην τελική τριανταδα του Miss Universe, αν και καιρό τώρα ήταν φαβορί στην ψηφοφορία του κόσμου αλλά στις προσωπικές συνεντεύξεις στους κριτές, παρόλα αυτά κατάφερε να ξεχωριστή με την αξία της!

Η Ολίβια κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και τις καρδιές του κόσμου με την εμφάνισή της το βράδυ του τελικού. Ήταν πραγματικά πανέμορφη, εντυπωσιακή και γεμάτη χάρη!

Για πρώτη φορά, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από μια τόσο αξιόλογη παρουσία, μια γυναίκα που στάθηκε με αξιοπρέπεια και έκανε όλους μας να αισθανθούμε περήφανοι.

Μια νέα γυναίκα με μορφωτικό και ποιοτικό επίπεδο κι έναν μοναδικό χαρακτήρα που αγαπήθηκε από τις συνυποψήφιες της και τον κόσμο! Μπράβο Ολιβια!

Αναρτήσεις της Ολίβιας Βασιλόπουλος από τον διαγωνισμό