Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην τελευταία κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου βρέθηκαν για ακόμη μία Κυριακή οι γονείς του, προσπαθώντας να διαχειριστούν την απώλεια του γιου τους. Με βουβό πόνο και δάκρυα στα μάτια, επισκέφθηκαν το μνήμα του, άναψαν το καντήλι, προσκύνησαν και προσευχήθηκαν στη μνήμη του.

Τα αποκλειστικά πλάνα από την επίσκεψή τους προβλήθηκαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Στα πλάνα, οι γονείς του τραγουδιστή εμφανίζονται να φτάνουν μαζί στο σημείο, να ανάβουν το καντήλι και να θυμιάζουν, ενώ συνομιλούν και με ανθρώπους που βρίσκονται εκεί.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή, η επίσκεψή τους στην τελευταία κατοικία του παιδιού τους αποτελεί πλέον μια συνήθεια, καθώς βρίσκονται εκεί σχεδόν κάθε Κυριακή.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η περιγραφή για τη μητέρα του τραγουδιστή, η οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία του δημοσιογράφου, έδειχνε χαμένη και αδυνατούσε να διαχειριστεί τη στιγμή γύρω από το μνήμα του γιου της.

«Αυτή η μάνα γύρω από το μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ήξερε πού να πάει, δεν ήξερε τι να κάνει», μεταφέρθηκε χαρακτηριστικά στην εκπομπή, με τους συντελεστές να σχολιάζουν πως η οικογένεια φαίνεται να μην έχει συνειδητοποιήσει ακόμη την απώλεια.

Η έκκληση της αδελφής του, Μαρίας Μαζωνάκη, για τις φωτογραφίες AI

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης έγινε αναφορά και στην πρόσφατη έκκληση της αδελφής του τραγουδιστή, Μαρίας Μαζωνάκη, σχετικά με τις φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούνται και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Η ίδια ζήτησε από όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες του αδελφού της να επιλέγουν αυθεντικές εικόνες του που υπάρχουν ήδη στο διαδίκτυο και να σταματήσουν να δημιουργούν ψεύτικες απεικονίσεις μέσω AI.

«Και σταματήστε να χρησιμοποιείτε ψεύτικες φωτογραφίες φτιαγμένες από το AI», ήταν μεταξύ άλλων το μήνυμα της Μαρίας Μαζωνάκη, όπως μεταφέρθηκε στην εκπομπή.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα