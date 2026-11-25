Η 25η Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών που εξακολουθεί να πλήττει πολλές γυναίκες και συχνά κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες.

Στην Ελλάδα, το πρώτο δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 18.256 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και 11.175 συλλήψεις, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ΕΛ.ΑΣ. ολοκληρώνουν την καμπάνια «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή: 25 ημέρες δράσης». Η πρωτοβουλία περιλάμβανε εκδηλώσεις σε 13 πόλεις, με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την ενθάρρυνση των θυμάτων να ζητήσουν βοήθεια.

Μήνυμα Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Η 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, δεν αποτελεί απλώς μία ημέρα ευαισθητοποίησης. Είναι και αφορμή να αναλογιστούμε τη συλλογική μας ευθύνη απέναντι σε κάθε γυναίκα και κάθε κορίτσι που βιώνει τη βία, αλλά και να επιβεβαιώσουμε έμπρακτα τη δέσμευσή μας για μία κοινωνία, όπου η ζωή, η αξιοπρέπεια, η ελευθερία και η ασφάλεια αποτελούν αυτονόητα δικαιώματα όλων.

Η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί σύνθετη κοινωνική πρόκληση, με πολλές εκφάνσεις και μορφές. Εκδηλώνεται στο οικογενειακό περιβάλλον, στον δημόσιο χώρο, στην εργασία, στις προσωπικές σχέσεις, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον. Πίσω από κάθε περιστατικό βρίσκεται ένας άνθρωπος που χρειάζεται προστασία, υποστήριξη και, κυρίως, την βεβαιότητα ότι δεν είναι μόνος. Η αντιμετώπισή της απαιτεί διαρκή εγρήγορση, εξειδικευμένη γνώση, συντονισμένη δράση και, πάνω απ’ όλα, σεβασμό στις ανάγκες και τα δικαιώματα κάθε θύματος.

Η Ελληνική Αστυνομία ενισχύει διαρκώς την επιχειρησιακή της ανταπόκριση, μέσα από ένα πλέγμα εξειδικευμένων δομών, μηχανισμών προστασίας, εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών. Ενδεικτικά, το πανελλαδικό δίκτυο των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας διευρύνεται από 63 σε 66, ώστε η ανταπόκριση να είναι άμεση και εξειδικευμένη σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, επενδύουμε στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, προσαρμοσμένη στις διαφορετικές υπηρεσιακές αρμοδιότητες και ανάγκες, καθώς και στην αξιοποίηση σύγχρονων μέσων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των δοκίμων αστυνομικών μέσα από ασκήσεις προσομοίωσης πραγματικών περιστατικών. Έτσι, από τα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους, αποκτούν πρακτική εμπειρία σε όλη την διαδρομή ενός περιστατικού, από την πρώτη κλήση έως την προστασία του θύματος και τον χειρισμό της υπόθεσης.

Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε για τον εκσυγχρονισμό των εργαλείων προστασίας των θυμάτων και για την καλύτερη και πιο προσβάσιμη ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους και τους τρόπους αναζήτησης βοήθειας. Ιδιαίτερη σημασία έχουν, επίσης, οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχολεία, τοπικές κοινωνίες και Φορείς, οι οποίες αναδεικνύουν τον προληπτικό και κοινωνικό ρόλο του Σώματος.

Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένες ενέργειες. Είναι μέρος μίας διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης της αστυνομικής ανταπόκρισης, η οποία ενισχύεται και μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς.

Ωστόσο, καμία δομή, κανένα τεχνολογικό εργαλείο και καμία εκπαιδευτική πρωτοβουλία δεν μπορούν από μόνα τους να υποκαταστήσουν τον ανθρώπινο παράγοντα. Η αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας κρίνεται από την στάση κάθε αστυνομικού απέναντι στον πολίτη που ζητά βοήθεια: από την προθυμία να ακούσει, την ικανότητα να αναγνωρίσει τον κίνδυνο, την αποφασιστικότητα να παρέμβει και τον σεβασμό με τον οποίο θα αντιμετωπίσει κάθε θύμα, χωρίς προκαταλήψεις, αμφισβήτηση ή στερεότυπα. Η ευθύνη αυτή αφορά κάθε αστυνομικό. Γι’ αυτό η γνώση, η ευαισθησία, η εγρήγορση και η επαγγελματική υπευθυνότητα αποτελούν στοιχεία του καθημερινού μας έργου.

Θέλω να εκφράσω την εκτίμηση και τις ευχαριστίες μου σε όλες και όλους τους αστυνομικούς που υπηρετείτε αυτήν την αποστολή: σε εσάς που βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή, σε εσάς που υπηρετείτε στις εξειδικευμένες υπηρεσιακές δομές, αλλά και στον καθένα και την καθεμία που συμβάλλει στην ασφάλεια και την προστασία των πολιτών. Η συμβολή σας δεν μετριέται μόνο με τον αριθμό των περιστατικών που διαχειρίζεστε, αλλά και με την εμπιστοσύνη που εμπνέετε, την ασφάλεια που προσφέρετε και τις ζωές που μπορεί να προστατεύσετε.

Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη, αλλά δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, ώστε κάθε γυναίκα που βρίσκει το σθένος να ζητήσει βοήθεια, να συναντά μία Αστυνομία πρόθυμη να την ακούσει, να δράσει, να την προστατεύσει και να σταθεί αρωγός της.

Καμία γυναίκα και κανένα κορίτσι δεν πρέπει να μένει μόνο απέναντι στη βία.

Η προστασία τους είναι ευθύνη μας και η δέσμευσή μας καθημερινή.