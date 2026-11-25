Εκεί όπου οι ηλεκτρονικοί ήχοι συναντούν τη σκοτεινή αισθητική, το post-punk αποκτά τη δική του ενέργεια και η σκηνή γίνεται ο χώρος για να εκφραστούν όσα δύσκολα χωρούν στις λέξεις. Μια τέτοια βραδιά ετοιμάζει ο Eddie Dark, ο οποίος το Σάββατο 28 Νοεμβρίου έρχεται στο Floyd Live Music Venue για τη μεγαλύτερη συναυλία της μέχρι τώρα πορείας του.

Ο Eddie Dark έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο μουσικό κόσμο, χωρίς να ακολουθεί τις συνηθισμένες συνταγές. Με επιρροές από το post-punk, το EBM, το electro και τη synthpop, παντρεύει τις δυνατές ηλεκτρονικές γραμμές με τον σαρκασμό και μια χαρακτηριστική dark ταυτότητα. Είναι ένας καλλιτέχνης που δεν φοβάται να τσαλακώσει την εικόνα του, να πειραματιστεί και να μετατρέψει την προσωπική του αισθητική σε μια έντονη σκηνική παρουσία.

Η διαδρομή του από τις πρώτες κυκλοφορίες μέχρι το «DISKO-TERRORISTA» και το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, «TOUCH MY ELEKTRONIKS», που κυκλοφόρησε το 2026 από την Inner Ear, αποτυπώνει μια σταθερή καλλιτεχνική εξέλιξη.

Κομμάτια όπως τα «Κατακόμβες Καλιφόρνια», «Μαύρα Γυαλιά» και «Αντίχριστες Μέρες» έχουν βρει τη θέση τους στην εγχώρια dark ηλεκτρονική σκηνή, ενώ οι διαδοχικές sold-out εμφανίσεις και οι συμμετοχές του σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ δείχνουν πως η μουσική του έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της αθηναϊκής underground κοινότητας.

Σε αυτή τη διαδρομή έρχεται να προστεθεί και η Πανέμορφη Πόλη, το νέο single του Eddie Dark, που κυκλοφόρησε λίγο πριν από το μεγάλο μουσικό του ραντεβού με το κοινό της Αθήνας. Με τον χαρακτηριστικό σκοτεινό ήχο του, ο καλλιτέχνης συνεχίζει να διαμορφώνει το δικό του μουσικό σύμπαν, δίνοντας μια ακόμη αφορμή για να ανακαλύψουμε τη δημιουργική του πλευρά στη σκηνή του Floyd.

Μπορείτε να ακούσετε την «Πανέμορφη Πόλη» εδω

Ο Veslemes συναντά τον Eddie Dark στη σκηνή

Το ενδιαφέρον της βραδιάς γίνεται ακόμη μεγαλύτερο με την παρουσία του Veslemes, κατά κόσμον Γιάννη Βεσλεμέ, ως special guest. Ένας δημιουργός με πολλές διαφορετικές καλλιτεχνικές ιδιότητες, που έχει καταφέρει να κινηθεί με την ίδια άνεση ανάμεσα στη μουσική και τον κινηματογράφο.

Γνωστός αρχικά από το μουσικό του πρότζεκτ Felizol, ο Veslemes έχει αναπτύξει μια προσωπική ηχητική γλώσσα, στην οποία το electro συναντά το acid, το R&B, τις απρόβλεπτες μελωδίες και το ιδιαίτερο χιούμορ. Παράλληλα, έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες «Νορβηγία» και «Αγαπούσε τα Λουλούδια Περισσότερο», ενώ έχει υπογράψει μουσικές για κινηματογραφικές παραγωγές όπως το «Τετάρτη 04:45» και το «Suntan».

Η συνάντηση των δύο καλλιτεχνών στο Floyd έχει το δικό της ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικές, αλλά εξίσου ανήσυχες μουσικές προσωπικότητες, που αντιμετωπίζουν τον ηλεκτρονικό ήχο ως πεδίο ελευθερίας και πειραματισμού.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, η Πειραιώς αποκτά τον δικό της σκοτεινό μουσικό παλμό. Ο Eddie Dark ετοιμάζεται για ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία του και ο Veslemes θα δώσει τη δική του ξεχωριστή διάσταση στη βραδιά.

Πληροφορίες συναυλίας

• Ημερομηνία: Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

• Χώρος: Floyd Live Music Venue, Πειραιώς 117, Αθήνα

• Ώρα έναρξης: 20:00

