Μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση του 2025, η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την ISLE ACADEMY, διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2nd Hands-on Robotic Surgery Workshop, από τη Δευτέρα 23 έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στον χώρο της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ.
Για πέντε ημέρες, η Βιβλιοθήκη μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο χώρο βιωματικής εκπαίδευσης, όπου οι φοιτητές της Ιατρικής έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της χειρουργικής.
- Εκπαίδευση σε προηγμένα χειρουργικά συστήματα Da Vinci, με εξοικείωση στη λειτουργία και τις δυνατότητές τους.
- Πρακτική εξάσκηση σε χειρουργικές κονσόλες και προσομοιωτές, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρίβειας, συντονισμού και χειρισμού.
- Αξιοποίηση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας (ERMIS VR) , που προσφέρουν νέες δυνατότητες προσομοίωσης χειρουργικών διαδικασιών.
- Εξοικείωση με τη διαδικασία robotic docking, δηλαδή την προετοιμασία και τοποθέτηση του ρομποτικού συστήματος για τη χειρουργική επέμβαση.
- Κατανόηση των ρόλων της ρομποτικής χειρουργικής ομάδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας, της επικοινωνίας και του συντονισμού στο χειρουργείο.
Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο επίπεδα εκπαίδευσης (Level 1 και Level 2) , δίνοντας τη δυνατότητα τόσο σε νέους συμμετέχοντες όσο και σε φοιτητές που παρακολούθησαν την πρώτη διοργάνωση να εξελίξουν περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενσωμάτωση της ρομποτικής τεχνολογίας και της προσομοίωσης στην προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση, προσφέροντας στους μελλοντικούς ιατρούς πολύτιμες εμπειρίες πέρα από την παραδοσιακή διδασκαλία.
Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς ιατρών, φέρνοντας τις τεχνολογίες του αύριο στο επίκεντρο της εκπαίδευσης σήμερα.