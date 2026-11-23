Μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση του 2025, η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την ISLE ACADEMY, διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2nd Hands-on Robotic Surgery Workshop, από τη Δευτέρα 23 έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στον χώρο της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ.

Για πέντε ημέρες, η Βιβλιοθήκη μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο χώρο βιωματικής εκπαίδευσης, όπου οι φοιτητές της Ιατρικής έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της χειρουργικής.

Εκπαίδευση σε προηγμένα χειρουργικά συστήματα Da Vinci , με εξοικείωση στη λειτουργία και τις δυνατότητές τους.

, με εξοικείωση στη λειτουργία και τις δυνατότητές τους. Πρακτική εξάσκηση σε χειρουργικές κονσόλες και προσομοιωτές , για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρίβειας, συντονισμού και χειρισμού.

, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρίβειας, συντονισμού και χειρισμού. Αξιοποίηση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας (ERMIS VR) , που προσφέρουν νέες δυνατότητες προσομοίωσης χειρουργικών διαδικασιών.

Εξοικείωση με τη διαδικασία robotic docking , δηλαδή την προετοιμασία και τοποθέτηση του ρομποτικού συστήματος για τη χειρουργική επέμβαση.

, δηλαδή την προετοιμασία και τοποθέτηση του ρομποτικού συστήματος για τη χειρουργική επέμβαση. Κατανόηση των ρόλων της ρομποτικής χειρουργικής ομάδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας, της επικοινωνίας και του συντονισμού στο χειρουργείο.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο επίπεδα εκπαίδευσης (Level 1 και Level 2) , δίνοντας τη δυνατότητα τόσο σε νέους συμμετέχοντες όσο και σε φοιτητές που παρακολούθησαν την πρώτη διοργάνωση να εξελίξουν περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενσωμάτωση της ρομποτικής τεχνολογίας και της προσομοίωσης στην προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση, προσφέροντας στους μελλοντικούς ιατρούς πολύτιμες εμπειρίες πέρα από την παραδοσιακή διδασκαλία.

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς ιατρών, φέρνοντας τις τεχνολογίες του αύριο στο επίκεντρο της εκπαίδευσης σήμερα.

