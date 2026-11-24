Μια τηλεόραση κοστίζει 500 ευρώ. Σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα εμφανίζεται απλώς η τιμή της. Σε ένα άλλο, η ίδια τηλεόραση παρουσιάζεται με την ένδειξη «Από 1.000 ευρώ, τώρα 500 ευρώ – Έκπτωση 50%». Γιατί η δεύτερη προσφορά μπορεί να φαίνεται περισσότερο ελκυστική, παρότι το ποσό που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής είναι ακριβώς το ίδιο; Και τι συμβαίνει όταν δίπλα στην τιμή εμφανίζεται ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα ή η προειδοποίηση ότι απομένουν ελάχιστα διαθέσιμα τεμάχια;

Πίσω από αυτές τις καθημερινές εικόνες του εμπορίου βρίσκεται ένας σύνθετος μηχανισμός λήψης αποφάσεων, στον οποίο η οικονομική λογική συνυπάρχει με την ψυχολογία, τα συναισθήματα και την κοινωνική επιρροή. Η Black Friday, που από μία ημέρα μεγάλων εκπτώσεων έχει εξελιχθεί σε πολυήμερη περίοδο εμπορικής δραστηριότητας, αποτελεί χαρακτηριστικό πεδίο παρατήρησης της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Η επιστήμη επιχειρεί να εξηγήσει όχι μόνο τι αγοράζουμε, αλλά κυρίως γιατί επιλέγουμε ένα προϊόν, πώς αξιολογούμε μια προσφορά και πόσο ικανοποιημένοι παραμένουμε μετά την αγορά. Τους μηχανισμούς αυτούς αναλύει ο Γιώργος Σιώμκος, καθηγητής Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς «ΑΓΟΡΑ», συνδέοντας τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία με ερευνητικά δεδομένα από την ελληνική αγορά.

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