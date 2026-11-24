Η νέα KOVE 625X MAX έφτασε στην Ελλάδα και το κοινό μπορεί πλέον να τη γνωρίσει από κοντά και να εξετάσει τον πλούσιο εξοπλισμό της.

Η έκδοση MAX ξεχωρίζει για την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πίσω ανάρτηση ADS+ALS, με τρία προγράμματα λειτουργίας και αυτόματη μεταβολή του ύψους της σέλας από 795 έως 820 mm, ανάλογα με την ταχύτητα. Διαθέτει επίσης:

· Κάμερες καταγραφής εμπρός και πίσω,

· Radar τυφλού σημείου,

· Θερμαινόμενα γκριπ και σέλα,

· TFT οθόνη 6,75″ με Screen Mirroring,

· Traction Control και ABS με άμεση λειτουργία Off-Road.

Με δικύλινδρο κινητήρα 63 ίππων, ρεζερβουάρ 21 λίτρων και ακτινωτούς τροχούς 19″ και 17″, συνδυάζει δυνατότητες κίνησης σε άσφαλτο και χώμα με τεχνολογίες που ξεχωρίζουν στην κατηγορία της. Η KOVE 625X MAX διατίθεται στην τιμή των 6.995 €, μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών KOVE της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε