Από μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, τα Lepas L4, L6 και L8 απέσπασαν την κορυφαία διάκριση πέντε αστέρων στις δοκιμές αξιολόγησης ασφάλειας του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP. Επιβεβαίωσαν έτσι με τον πλέον εμφατικό τρόπο την απόλυτη δέσμευση της μάρκας στην ασφάλεια.

Τα L6 και L8 βαθμολογήθηκαν με 78% στην αποφυγή σύγκρουσης και με 87% στην προστασία επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η επίδοσή τους στη δοκιμή πλευρικής σύγκρουσης με κινητή μπαριέρα, όπου αμφότερα βαθμολογήθηκαν με το απόλυτο 100%. Επιβεβαιώθηκε έτσι η εξαιρετικά στιβαρή και αποτελεσματική δομή της πλατφόρμας Intelligent LEX, η βάση τόσο του L6 όσο και του L8.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η παρεχόμενη ασφάλεια μετά από μια ενδεχόμενη σύγκρουση, όπου τα δύο μοντέλα βαθμολογήθηκαν με 95%. Η αξιολόγηση του Euro NCAP λαμβάνει υπόψη κρίσιμες λειτουργίες που ακολουθούν ένα ατύχημα, όπως η αυτόματη ενεργοποίηση των προειδοποιητικών φώτων, η διαχείριση του ηλεκτρικού συστήματος υψηλής τάσης και η ευκολία απεγκλωβισμού των επιβατών.

Ο εξοπλισμός ασφαλείας των L6 και L8 είναι ιδιαίτερα πλούσιος και περιλαμβάνει, μεταξύ πολλών άλλων: Adaptive Cruise Control, αυτόνομη πέδηση έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών, σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου και υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Εξαιρετική ήταν και η επίδοση του L4. Το B-SUV της μάρκας βαθμολογήθηκε με 84% στην αποφυγή σύγκρουσης, με 90% στην προστασία επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης και 92% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση. Όπως τα L6 και L8, πέτυχε 100% στη δοκιμή πλευρικής σύγκρουσης με την κινητή μπαριέρα, επιβεβαιώνοντας ότι η κορυφαία ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εμπειρίας μετακίνησης που τα μοντέλα της Lepas εξασφαλίζουν. Η ακαμψία του αμαξώματος και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας σε κάθε διαδρομή, με ταυτόχρονη μέριμνα για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Τα Lepas L6 και L8 είναι ήδη διαθέσιμα στην ελληνική αγορά μέσω της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional, Leapmotor) του Ομίλου Βασιλάκη με πολύ πλούσιο εξοπλισμό και τιμές που ξεκινούν από €33.900 και €42.900 αντίστοιχα. Συνοδεύονται δε από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών (ή 150.000 km) για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών (ή 160.000 km) για την μπαταρία υψηλής τάσης, ενώ παράλληλα ισχύει 7ετής οδική βοήθεια και 3 χρόνια δωρεάν service.