Σημαντική ενίσχυση για το Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται να αποτελέσει η άφιξη της νέας φρεγάτας «Νέαρχος», η οποία προγραμματίζεται να καταπλεύσει στην Ελλάδα στις 30 Νοεμβρίου. Πρόκειται για τη δεύτερη φρεγάτα τύπου Belharra που εντάσσεται στο πρόγραμμα ενίσχυσης του ελληνικού στόλου, με στόχο την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού.

Αυτή την περίοδο, το πλοίο βρίσκεται στη Βρέστη της Γαλλίας, όπου πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες για την τοποθέτηση και ολοκλήρωση του οπλικού του εξοπλισμού. Η διαδικασία θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς ζητούμενο είναι η φρεγάτα να φτάσει στην Ελλάδα έχοντας ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες προετοιμασίες, ώστε να μπορέσει να ενταχθεί σταδιακά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του στόλου.

Η ελληνική σημαία υψώθηκε στον «Νέαρχο» στις 30 Οκτωβρίου 2026 / Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος/EUROKINISSI

Η ελληνική σημαία υψώθηκε στον «Νέαρχο» στις 30 Οκτωβρίου 2026, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Naval Group, στη Λοριάν της Γαλλίας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος για την απόκτηση των νέων γαλλικών φρεγατών.

Φρεγάτα «Νέαρχος»: Ισχυρή αντιαεροπορική και ανθυποβρυχιακή προστασία

Το οπλοστάσιο του «Νέαρχου» περιλαμβάνει συστήματα που του επιτρέπουν να αντιμετωπίζει διαφορετικές μορφές απειλών στη θάλασσα και στον αέρα. Στη διαμόρφωση Standard 2 προβλέπεται να διαθέτει 32 πυραύλους Aster 30 για την αντιαεροπορική άμυνα, καθώς και οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C.

Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνονται επίσης το σύστημα εγγύς προστασίας RAM, ένα πυροβόλο OTO Melara διαμετρήματος 76 χιλιοστών και δύο τηλεχειριζόμενα πυροβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Το οπλοστάσιο του «Νέαρχου» περιλαμβάνει συστήματα που του επιτρέπουν να αντιμετωπίζει διαφορετικές μορφές απειλών / Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος/EUROKINISSI

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο. Οι τορπίλες MU90, σε συνδυασμό με τα συστήματα σόναρ Kingklip και CAPTAS-4, προσφέρουν δυνατότητες εντοπισμού και αντιμετώπισης υποβρύχιων απειλών. Παράλληλα, το ραντάρ Sea Fire και το σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS συμβάλλουν στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος και στον συντονισμό των διαθέσιμων οπλικών μέσων.

Φρεγάτα «Νέαρχος»: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η συνέχεια του προγράμματος

Η νέα φρεγάτα έχει μήκος 121,6 μέτρα, εκτόπισμα 4.603 τόνων και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 27,5 κόμβους. Διαθέτει, ακόμη, υποδομές για την υποστήριξη ελικοπτέρου τύπου S-70B-6 Aegean Hawk ή MH-60R Seahawk, καθώς και δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών Schiebel Camcopter S-100.

Η δυνατότητα αξιοποίησης εναέριων μέσων διευρύνει το πεδίο δράσης της, ιδιαίτερα σε αποστολές επιτήρησης και εντοπισμού απειλών.

Μετά την άφιξη του «Νέαρχου», το ενδιαφέρον στρέφεται στην τρίτη φρεγάτα του προγράμματος, τον «Φορμίωνα» (F-603). Η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας έχει προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου 2026 στη Λοριάν, αποτελώντας το επόμενο ορόσημο στην προσπάθεια ανανέωσης και ενίσχυσης του ελληνικού στόλου.

