Στα γαλανόλευκα η φρεγάτα «Νέαρχος»: Κλίμα συγκίνησης στην τελετή παραλαβής

Με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα θα κυριαρχεί στο Αιγαίο

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Απόσπασμα από το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (30/10/2026)

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Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής έπαρσης, το Πολεμικό μας Ναυτικό παρέλαβε σήμερα το απόγευμα στη Γαλλία τη φρεγάτα «Νέαρχος», τη δεύτερη «Βelharra» μετά τον «Κίμωνα». Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι φρεγάτες «Βelharra» είναι τα καλύτερα πλοία παγκοσμίως στην κατηγορία τους. Σύντομα ο Στόλος μας θα διαθέτει τέσσερις τέτοιες φρεγάτες και θα κυριαρχεί στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.  

Γαλλία: Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη δεύτερη φρεγάτα Belhara «Νέαρχος»      

Στα γαλανόλευκα η φρεγάτα «Νέαρχος»: Κλίμα συγκίνησης στην τελετή παραλαβής

Υπό τους ήχους του εθνικού μας ύμνου, η ελληνική σημαία υψώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στη φρεγάτα «Νέαρχος», τη δεύτερη «Βelharra» του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Στα γαλανόλευκα η φρεγάτα «Νέαρχος»: Κλίμα συγκίνησης στην τελετή παραλαβής   

Λίγο αργότερα, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και υπό τους ήχους και του «Μακεδονία Ξακουστή», τα 128 μέλη του πληρώματος ανεβαίνουν ένα-ένα πάνω στη φρεγάτα με τελευταίο τον Κυβερνήτη της, αντιπλοίαρχο Βασίλειο Καραγιαννάκη, έναν εμπειρότατο αξιωματικό που έχει υπηρετήσει σε μεγάλες μονάδες του Στόλου.    

Στα γαλανόλευκα η φρεγάτα «Νέαρχος»: Κλίμα συγκίνησης στην τελετή παραλαβής

Νίκος Δένδιας: «Η αναβαθμισμένη Belharra είναι το καλύτερο πλοίο στον πλανήτη»  

Στα γαλανόλευκα η φρεγάτα «Νέαρχος»: Κλίμα συγκίνησης στην τελετή παραλαβής

Κάτω από ένα λαμπρό ήλιο, στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία, το Πολεμικό μας Ναυτικό παρέλαβε επισήμως το απόγευμα τον «Νέαρχο», που, αφού φορτώσει σε λίγες μέρες τα υπερσύγχρονα όπλα του, αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα πιθανόν στις αρχές Δεκεμβρίου.   

«Στην αναβαθμισμένη εκδοχή της «Standard 2 ++», η φρεγάτα Belharra είναι το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Νέαρχος»: Πιο ασφαλής από ποτέ η Ελλάδα

«Σήμερα είναι μία σπουδαία στιγμή για το Πολεμικό μας Ναυτικό και μία ακόμη ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα: η γαλανόλευκη σημαία κυματίζει, ήδη, στον ιστό της φρεγάτας «Νέαρχος», της δεύτερης Belharra, που εντάσσεται στον εθνικό στόλο μετά τον «Κίμωνα». Διευρύνεται, έτσι, η αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων μας Δυνάμεων και ενισχύεται η σταθερότητα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός προσθέτει:

«Πρόκειται για ένα επιπλέον βήμα από τα πολλά που περιλαμβάνει το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα, καθιστώντας τη χώρα πιο ασφαλή από ποτέ. Ένα πρόγραμμα που γίνεται μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Πολιτείας να θωρακιστούν αμυντικά και διπλωματικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Με το κάθε ευρώ απ' το υστέρημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων να πιάνει τόπο και να φέρνει αποτέλεσμα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού, που εκπαιδεύονται εντατικά για να υπηρετήσουν στα νέα υπερσύγχρονα σκάφη μας. Γιατί ας μη ξεχνάμε, ότι ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε και δύο ακόμη φρεγάτες αυτού του τύπου: σύντομα τον «Φορμίωνα» και τον «Θεμιστοκλή» το 2028. Συνεχίζουμε, έτσι, να βαδίζουμε μπροστά. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια!

Καλοτάξιδος, λοιπόν ο «Νέαρχος» στις πάντα ελεύθερες και γαλανές θάλασσές μας».

Φρεγάτα «Νέαρχος»: Με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα θα κυριαρχεί στο Αιγαίο 

Ο «Νέαρχος» θα είναι σε λίγες μέρες μια πάνοπλη φρεγάτα, με πληθώρα όπλων για κάθε είδους απειλή.

Θα διαθέτει 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους ASTER 30, 8 αντιπλοϊκούς πυραύλους EXOCET, ένα σύστημα εγγύς άμυνας RAM, ένα πυροβόλο OTO Melara, δύο τηλεχειριζόμενα πυροβόλα και τορπίλες MU90.

Στα γαλανόλευκα η φρεγάτα «Νέαρχος»: Κλίμα συγκίνησης στην τελετή παραλαβής

Στα γαλανόλευκα η φρεγάτα «Νέαρχος»: Κλίμα συγκίνησης στην τελετή παραλαβής

Επιπλέον, θα διαθέτει σύστημα αντιμέτρων τορπιλών, ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό ραντάρ, SONAR για τον εντοπισμό υποβρυχίων και τέλος, το ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Μάχης SETIS, που θα συντονίζει και θα κατευθύνει όλα τα επιμέρους συστήματα. 

Ουρές στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων»

Στα γαλανόλευκα η φρεγάτα «Νέαρχος»: Κλίμα συγκίνησης στην τελετή παραλαβής

Μετά τον «Νέαρχο», σειρά έχουν οι άλλες δύο ελληνικές Belharra, ο «Φορμίων» που είναι σχεδόν έτοιμος και ο «Θεμιστοκλής» που κατασκευάζεται.   

Τη φρεγάτα «Νέαρχος» «βάφτισαν» ο Αθανάσιος και η Μαρίνα Μαρτίνου, μεγάλοι ευεργέτες των Ενόπλων Δυνάμεων και του κράτους. 

 

 

 

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