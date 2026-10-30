Άφαντη η Εκατερίνα - Η γυναίκα - «σκιά» του Mr Χωριάτικο

Με επενδύσεις και ανοίγματα στο Ντουμπάι το κύκλωμα

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Νέα στοιχεία και μαρτυρίες στη Ρόδο περιγράφουν την ευρύτερη δράση του κυκλώματος που συνδέεται με τον «Mr Χωριάτικο». Το ρεπορτάζ είναι της απεσταλμένης του Star στη Ρόδο, Κατερίνας Ρίστα.

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Με επενδύσεις και ανοίγματα στο Ντουμπάι το κύκλωμα

Το αμύθητο χρήμα που έβγαινε στη Ρόδο κάπως έπρεπε να «ξεπλυθεί».

Πληροφορίες του Star αναφέρουν ότι αρχηγικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης, με τα αρχικά Κ.Α., το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε να επενδύει σε ακίνητα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι, εκεί όπου ταξίδευε αρκετά συχνά με τον «Mr Χωριάτικο».

δράση του κυκλώματος των φούρνων «Χωριάτικο»

Αν υπολογίσει κάποιος ότι το κύκλωμα εκμεταλλευόταν 28 παραλίες όπως επίσης επιχειρήσεις εστίασης, καταλαβαίνει ότι τα μετρητά προς το Ντουμπάι ήταν πάρα πολλά. Εδώ μπαίνει, βέβαια, και ένα ζήτημα ελέγχου, καθώς δεν μπορείς να ταξιδέψεις εκτός Ελλάδας με πολλά μετρητά.

Άφαντη η γυναίκα - «σκιά» του «Mr Χωριάτικο»

Στο μεταξύ, η γυναίκα - «σκιά» του «Mr Χωριάτικο», μια 43χρονη από τη Ρωσία, η γνωστή στο κύκλωμα ως Εκατερίνα παραμένει άφαντη.

Ήταν μαζί του ένα 24ωρο πριν εντοπιστεί στα Γιάννενα ο Mr Χωριάτικο. Είχε πάει μαζί της για φαγητό στους Αγίους Θεοδώρους, για να μπερδέψει την Ασφάλεια που τον παρακολουθούσε, θέλοντας να δείξει ότι δεν έχει σκοπό να φύγει εκτός χώρας.

Άφαντη η Εκατερίνα - Η γυναίκα - «σκιά» του Mr Χωριάτικο

Όμως, εκείνη την ημέρα έδωσε εντολή στη συγκεκριμένη γυναίκα να απομακρύνει από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων το όχημά του και να επιστρέψει στην Αθήνα, όπως και έγινε. Η Ασφάλεια την ακολούθησε και είδε ότι ήταν μόνη της και ότι είχαν... χάσει τον Mr Χωριάτικο. Εκείνος είχε κερδίσει χρόνο, φτάνοντας έως την Αμφιλοχία, και εκείνη εξαφανίστηκε.

Τελικά, ο Mr Χωριάτικο δεν πρόλαβε να διαφύγει, με τους αστυνομικούς να τον συλλαμβάνουν την τελευταία στιγμή σε ξενοδοχείο στα Γιάννενα.

Πλοκάμια του «Χωριάτικου» στη Ρόδο: Πλούτιζαν από επιχειρήσεις χωρίς άδεια και καταπατώντας αρχαιολογικούς χώρους

Η απεσταλμένη του Star στο Νησί των Ιπποτών, Κατερίνα Ρίστα, εξασφάλισε αποκλειστικές μαρτυρίες και έγγραφα που αποκαλύπτουν την ανεξέλεγκτη δράση της οργάνωσης.

Στο κύκλωμα δεν έφταναν μόνο οι παραλίες του νησιού της Ρόδου, ήθελαν και πλωτό εστιατόριο. Όμως και εδώ φαίνεται πως δεν ακολουθήθηκε η νομιμότητα. Το καλοκαίρι του 2025, η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ζήτησε να απομακρυνθεί η συγκεκριμένη πλωτή επιχείρηση. 

Στο έγγραφο που εξασφάλισε αποκλειστικά η Κατερίνα Ρίστα, φαίνεται η εντολή απομάκρυνσης.

δράση του κυκλώματος που συνδέεται με τον «Mr Χωριάτικο»

«Ο χώρος εγκατάστασης της πλωτής κατασκευής βρίσκεται εντός του οριοθετημένου και ελεγχόμενου αρχαιολογικού χώρου. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την άμεση απομάκρυνση της τρίσταθμης πλωτής κατασκευής» αναφέρεται στο έγγραφο. Όμως η επιχείρηση λειτούργησε και το 2026.

Επίσης η επιχείρηση, στον Ναυτικό Όμιλο της Ρόδου, ήταν μία από τις πιο χρυσοφόρες του κυκλώματος. Πριν από λίγα 24ωρα σφραγίστηκε.

Έκοβε χρήμα όλο το καλοκαίρι, αλλά σφραγίστηκε μετά το τέλος της σεζόν. Και φαίνεται ότι δεν ήταν η μοναδική περίπτωση. 

Ως άτυπο στρατηγείο του κυκλώματος εμφανίζεται και λογιστικό γραφείο στην καρδιά της Ρόδου. Έχουν συλληφθεί εργαζόμενοι του. Μάλιστα, μια γυναίκα φαίνεται να έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα.

Πρόκειται για την Α.Π. Σύμφωνα με τις αρχές, ήταν πρόσωπο-κλειδί όταν το κύκλωμα «χτυπούσε» μέσω δημοπρασιών τα φιλέτα της Ρόδου.

Το κύκλωμα δεν είχε απλώσει τα πλοκάμια του μόνο σε επιχειρήσεις, παραλίες και εστιατόρια. Φαίνεται πως είχε επεκταθεί και σε πάρκινγκ.

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