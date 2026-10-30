Renault Twingo E-Tech: Φιναλίστ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027»

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Αυτοκινητο
Renault Twingo E-Tech: Φιναλίστ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027»
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Το Renault Twingo E Tech electric συγκαταλέγεται στους 7 φιναλίστ του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027». Η επιτροπή, αποτελούμενη από 65 δημοσιογράφους από 25 χώρες, δοκίμασε και αξιολόγησε συνολικά 43 αυτοκίνητα προτού επιλέξει τα επτά μοντέλα της τελικής φάσης. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 8 Ιανουαρίου 2027, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, στο Βέλγιο.

Η Renault εξασφαλίζει μια θέση ανάμεσα στους επτά φιναλίστ για έκτη διαδοχική χρονιά – ένα επίτευγμα που αντανακλά την εκτεταμένη ανανέωση της γκάμας της και την ποιότητα των αυτοκινήτων της. Τα μοντέλα της μάρκας που έφτασαν στην τελική φάση την τελευταία εξαετία είναι τα:
•    2022: Renault Megane E Tech electric
•    2023: Renault Austral full hybrid E Tech
•    2024: Renault Scenic E Tech electric – νικητής
•    2025: Renault 5 E Tech electric – νικητής μαζί με το Alpine A290
•    2026: Renault 4 E Tech electric
•    2027: Renault Twingo E Tech electric

Renault Twingo E-Tech: Φιναλίστ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027»

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με τις μεγάλες φιλοδοξίες

Ήδη πρώτο στην κατηγορία του στην Ευρώπη, με μερίδιο αγοράς περίπου 25%, το Renault Twingo E Tech electric επαναφέρει το πνεύμα της πρώτης γενιάς μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση. Χαρούμενο, εκφραστικό και άμεσα αναγνωρίσιμο, προσφέρει εσωτερικούς χώρους ανώτερης κατηγορίας, παρότι το μήκος του περιορίζεται στα 3,79 μέτρα. Με πεντάθυρο αμάξωμα, δύο ανεξάρτητα πίσω καθίσματα που σύρονται κατά 17 cm και αναδιπλούμενη πλάτη στο κάθισμα του συνοδηγού, επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώνουν την καμπίνα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 360 λίτρα, ενώ το μήκος φόρτωσης μπορεί να φτάσει τα 2 μέτρα. 

Renault Twingo E-Tech: Φιναλίστ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027»
Η νέα γενιά Renault Twingo είναι επίσης το πρώτο αυτοκίνητο πόλης που προσφέρει τεχνολογίες οι οποίες συνήθως συναντώνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν δύο οθόνες και συνδεδεμένο σύστημα πολυμέσων. Η έκδοση Techno περιλαμβάνει επιπλέον το OpenR Link με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google (Google built in), καθώς και το Gemini, τον AI βοηθό της Google.
Το Renault Twingo E Tech electric προσφέρει ακόμη έως 24 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), τα οποία συμπληρώνονται από τη λειτουργία One Pedal, ιδιαίτερα χρήσιμη στην αστική οδήγηση. Πρόσφατα, στη γκάμα προστέθηκε και η Renault Twingobay, μια πανοραμική γυάλινη οροφή επιφάνειας 0,7 m². Χάρη στο φυσικό φως που πλημμυρίζει την καμπίνα, δημιουργεί ένα φωτεινότερο περιβάλλον και ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας για όλους τους επιβάτες.

Σχεδιασμένο να εξυπηρετεί απόλυτα τις πραγματικές ανάγκες αστικής μετακίνησης, το Renault Twingo E Tech electric διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 60 kW (82 ίππων) και μπαταρία τεχνολογίας LFP (λιθίου σιδήρου φωσφορικού), χωρητικότητας 27,5 kWh, που εξασφαλίζει αυτονομία έως 263 km. Παράλληλα, με το στάνταρ πακέτο Advanced Charge, προσφέρεται φόρτιση AC 11 kW, ταχεία φόρτιση DC 50 kW και δυνατότητες αμφίδρομης φόρτισης V2L και V2G.

Renault Twingo E-Tech: Φιναλίστ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027»

«Με το Renault Twingo ανταποκριθήκαμε σε μια πρόκληση που πολλοί θεωρούσαν αδύνατη: να εξελίξουμε ένα ελκυστικό, τεχνολογικά προηγμένο και προσιτό ευρωπαϊκό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με αρχική τιμή κάτω από €20.000 (προ επιδοτήσεων). Αναβιώνοντας το πρωτοποριακό πνεύμα που οδήγησε στην επιτυχία του πρώτου Renault Twingo, αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά από τις προσδοκίες της αγοράς και να κάνουμε την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όσο το δυνατόν περισσότερους.

Renault Twingo E-Tech: Φιναλίστ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027»
Το Renault Twingo E Tech electric έχει ήδη καταγράψει σχεδόν 26.000 πωλήσεις από το λανσάρισμά του, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία του κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026. Αυτό δείχνει ότι μπορούμε να κάνουμε την ηλεκτροκίνηση προσιτή χωρίς να θυσιάσουμε όσα αγαπάμε στο αυτοκίνητο: τη σχεδίαση, την ευρηματικότητα, την οδηγική απόλαυση και το συναίσθημα.Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που βλέπουμε σήμερα το Renault Twingo ανάμεσα στους επτά φιναλίστ για τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς. Η παρουσία του αποτυπώνει επίσης τη δυναμική της μάρκας, με ένα μοντέλο Renault στην τελική φάση κάθε χρόνο από το 2022.»

Fabrice Cambolive, CEO Renault
Με τιμή κάτω από €15.000 στην Ελλάδα, το μοντέλο κατασκευάζεται στην Ευρώπη, στο εργοστάσιο του Novo Mesto στη Σλοβενία. Είναι ένα προσιτό και αποδοτικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, γεμάτο χαρακτήρα, σχεδιασμένο να κάνει την καθημερινότητα ευκολότερη – και πιο χαμογελαστή. 

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