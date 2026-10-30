Μια ξεχωριστή και γεμάτη αναμνήσεις έκπληξη περίμενε την Ελένη Μενεγάκη τη μέρα των γενεθλίων της που ήταν στις 29 Οκτωβρίου. Ανάμεσα στις χιλιάδες ευχές που δέχτηκε η παρουσιάστρια ήταν και εκείνη του πρώτου της συζύγου, Σταύρου Γαρδέρη.

Η Ελένη Μενεγάκη/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

«Γεια σου Ελένη. Χρόνια σου πολλά. Ποιος να μας το έλεγε ότι μετά από 40 χρόνια θα επικοινωνώ μαζί σου με μήνυμα… Όμως έστω κι έτσι, να είσαι καλά και πάνω από όλα ευτυχισμένη» έγραψε χαρακτηριστικά με κάποιον να σχολιάζει κάτω από την ανάρτηση:

«Ρε συ εσείς ήσασταν παντρεμένοι κάποτε. Πανέμορφη γυναίκα η Ελένη. Τιμή σας».

Η Μενεγάκη σύμφωνα με πληροφορίες γνώρισε τον πρώτο της σύζυγο όταν δούλευε σε κατάστημα νυφικών της οικογένειάς του στον Κολωνό. Οι δυο τους επισημοποίησαν τη σχέση τους το ι το 1989, και έναν χρόνο μετά χώρισαν. Ωστόσο διατήρησαν πολύ καλές σχέσεις.

