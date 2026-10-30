Μενεγάκη: Το μήνυμα του πρώτου της συζύγου για τα γενέθλιά της

Η παρουσιάστρια είχε παντρευετεί πρώτη φορά σε ηλικία 20 ετών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε τα γενέθλιά της στις 29 Οκτωβρίου.
  • Ο πρώτος σύζυγός της, Σταύρος Γαρδέρης, της έστειλε ευχές μέσω μηνύματος.
  • Ο Γαρδέρης ανέφερε ότι μετά από 40 χρόνια επικοινωνεί μαζί της και της εύχεται ευτυχία.
  • Η Μενεγάκη και ο Γαρδέρης παντρεύτηκαν το 1989 και χώρισαν το 1990, αλλά διατηρούν καλές σχέσεις.
  • Η γνωριμία τους έγινε όταν η Μενεγάκη εργαζόταν σε κατάστημα νυφικών της οικογένειάς του.

Μια ξεχωριστή και γεμάτη αναμνήσεις έκπληξη περίμενε την Ελένη Μενεγάκη τη μέρα των γενεθλίων της που ήταν στις 29 Οκτωβρίου. Ανάμεσα στις χιλιάδες ευχές που δέχτηκε η παρουσιάστρια ήταν και εκείνη του πρώτου της συζύγου, Σταύρου Γαρδέρη.

Η Ελένη Μενεγάκη/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

Η Ελένη Μενεγάκη/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

Ελένη Μενεγάκη: Bday Queen - Η ανάρτηση για τα γενέθλια της «Βασίλισσας»!

 

Μενεγάκη: Το μήνυμα του πρώτου της συζύγου για τα γενέθλιά της

«Γεια σου Ελένη. Χρόνια σου πολλά. Ποιος να μας το έλεγε ότι μετά από 40 χρόνια θα επικοινωνώ μαζί σου με μήνυμα… Όμως έστω κι έτσι, να είσαι καλά και πάνω από όλα ευτυχισμένη» έγραψε χαρακτηριστικά με κάποιον να σχολιάζει κάτω από την ανάρτηση:

«Ρε συ εσείς ήσασταν παντρεμένοι κάποτε. Πανέμορφη γυναίκα η Ελένη. Τιμή σας».

Η Μενεγάκη σύμφωνα με πληροφορίες γνώρισε τον πρώτο της σύζυγο όταν δούλευε σε κατάστημα νυφικών της οικογένειάς του στον Κολωνό. Οι δυο τους επισημοποίησαν τη σχέση τους το ι το 1989, και έναν χρόνο μετά χώρισαν. Ωστόσο διατήρησαν πολύ καλές σχέσεις.
 

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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΡΔΕΡΗΣ
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