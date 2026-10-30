Χασαπόπουλος για νέους: «Θέλουν όλοι να γίνουν παρουσιαστές, κάτσε ρε φίλε»

«Όταν βγαίνεις νωρίς στην παρουσίαση, "καίγεσαι"»

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τον έντονο προβληματισμό του για τη νέα γενιά των δημοσιογράφων εξέφρασε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, επισημαίνοντας μια σημαντική αλλαγή νοοτροπίας στον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης.

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σύζυγός του, Μαρία, στο φινάλε της εκπομπής

Ο δημοσιογράφος μίλησε στην εκπομπή «Talk to Mad!» που παρουσιάζει η Αθηνά Κλήμη και αποκάλυψε πως πλέον όλα τα νέα παιδιά που σπουδάζουν δημοσιογραφία θέλουν να γίνουν παρουσιαστές.  

Χασαπόπουλος για νέους: «Θέλουν όλοι να γίνουν παρουσιαστές, κάτσε ρε φίλε»

«Δεν μπορείς πια να μιλήσεις σε ένα νέο παιδί γιατί όλοι πια θέλουν να γίνουν παρουσιαστές. Και λες κάτσε και στο πεζοδρόμιο ποιος θα βγαίνει να κάνει ρεπορτάζ; Δεν ξέρουν πως η δύναμη του δημοσιογράφου είναι το πεζοδρόμιο» δήλωσε ο παρουσιαστής του MEGA και πρόσθεσε:

«Καλύτερος παρουσιαστής γίνεσαι άμα είσαι για κάποια χρόνια στο πεζοδρόμιο. Δεν μπορείς από 35 ετών παρουσιαστής τι θα κάνεις μετά; Είδες όταν βγαίνεις νέος ο κόσμος σε συνηθίζει και μετά μπορεί να “καείς”» ανέφερε.

Χασαπόπουλος για νέους: «Θέλουν όλοι να γίνουν παρουσιαστές, κάτσε ρε φίλε»

Το απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» με τον Γρηγόρη Γκουντάρα να αναφέρει πως ο Ιορδάνης δικαιούνται να μιλάει γιατί έχει «λιώσει τα παπούτσια του κάνοντας ρεπορτάζ για το ΠΑΣΟΚ» ενώ η Λιλή Πυράκη από την πλευρά της τόνισε πως δεν είναι κακό κάποιος να έχει ως στόχο την παρουσίαση. 

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 


 

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ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
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