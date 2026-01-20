To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου

Πώς να το συνδυάσετε πετυχημένα όλες τις ώρες της ημέρας

Περισσότερα

Επιμέλεια STAR.GR
Μοδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Τα tips της Ηλιάνας για το τέλειο business look / Βίντεο: shopping star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κάθε χειμώνα, όσο κι αν αλλάζουν οι τάσεις, όσο κι αν δοκιμάζω νέα silhouettes και textures, υπάρχει ένα κομμάτι που παραμένει σημείο αναφοράς στην γκαρνταρόμπα μου: το καμηλό παλτό.

Το καρό παλτό είναι το απόλυτο fashion item του φθινοπώρου!

 Δεν το αντιμετωπίζω ως trend, αλλά ως εργαλείο. Είναι το πανωφόρι που με βοηθά να «στήσω» κάθε εμφάνιση χωρίς δεύτερη σκέψη, γνωρίζοντας από πριν ότι το αποτέλεσμα θα είναι σωστό.

Αυτό που με κάνει να το εμπιστεύομαι ξανά και ξανά είναι η ισορροπία του. Το καμηλό χρώμα δεν ανταγωνίζεται το υπόλοιπο outfit, το υποστηρίζει. Μαλακώνει τις αυστηρές γραμμές ενός tailored συνόλου, φωτίζει τα σκούρα winter looks και δίνει βάθος ακόμη και στα πιο απλά basics. Ένα λευκό πουλόβερ, ένα μπλε τζιν, ένα ζευγάρι μπότες — και ξαφνικά η εικόνα αποκτά συνοχή και ηρεμία.

 


 
Στιλιστικά, φέτος το προτιμώ σε παλτό με καθαρές, δομημένες γραμμές. Μου αρέσουν τα κομμάτια που στέκονται σωστά στους ώμους, έχουν βάρος στο ύφασμα και πέφτουν με φυσικότητα στο σώμα. Δεν αναζητώ υπερβολές ή έντονα design στοιχεία· με ενδιαφέρει η ποιότητα του υλικού, το μήκος που αγκαλιάζει το σώμα και η αίσθηση ότι αυτό το παλτό δεν θα δείχνει “περασμένο” ούτε την επόμενη σεζόν.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LILYSILK (@lilysilk)


 
Το καμηλό παλτό είναι από τα λίγα κομμάτια που μπορώ να φορέσω σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας χωρίς να αλλάξω τη λογική του styling μου. Το πρωί το συνδυάζω με flat παπούτσια και άνετα layers για μια πιο relaxed προσέγγιση. Το απόγευμα λειτουργεί τέλεια πάνω από tailored παντελόνια και πλεκτά, ενώ το βράδυ μπορώ να το φορέσω ακόμα και πάνω από πιο αυστηρά ή minimal σύνολα, χωρίς να δείχνει «βαρύ».

 

 

 

Aυτό είναι το παλτό που φέτος επιστρέφει στη μόδα

 
Αυτό που εκτιμώ περισσότερο είναι ότι δεν με περιορίζει. Δεν μου επιβάλλει ύφος, δεν με οδηγεί σε συγκεκριμένες επιλογές. Αντίθετα, προσαρμόζεται στη διάθεση και στον ρυθμό της ημέρας μου. Είναι εκεί όταν θέλω κάτι χαλαρό, αλλά και όταν χρειάζομαι ένα πιο polished αποτέλεσμα.

 


 
Για μένα, το καμηλό παλτό είναι επένδυση όχι γιατί είναι ακριβό ή εντυπωσιακό, αλλά γιατί είναι σταθερό. Είναι το κομμάτι που με κάνει να νιώθω ότι έχω τον έλεγχο του ντυσίματός μου, ακόμα και τις μέρες που δεν θέλω να σκεφτώ τι θα φορέσω. Και τελικά, αυτή είναι η ουσία της κομψότητας: όχι να προσπαθείς, αλλά να ξέρεις τι σου ταιριάζει και να επιστρέφεις σε αυτό με σιγουριά.

 

Πηγή: allyou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
